Σύνδρομο Down: Ο Κυριάκος με το μπουζούκι σπάει όλα τα στερεότυπα (βίντεο)

Παίζει μουσική, χορεύει και τρέχει κάθε χρόνο στον Μαραθώνιο. Ο νεαρός Κυριάκος έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω του ΑΝΤ1.

Της Νίκης Ζαρκάδα

Ο Κυριάκος Φριλίγκος, πριν από 25 χρόνια, ήρθε στη ζωή με ένα επιπλέον χρωμόσωμα και σήμερα σπάει τα στερεότυπα και παραδίδει μαθήματα ζωής.

Με το μπουζούκι του και έχοντας στο πλάι του την μητέρα του, να τον συνοδεύει στις μελωδίες, κατάφερε με τη μουσική και τον χορό του να κάνει τον γύρο της Ελλάδας.

Η μητέρα του, Μαργαρίτα, εξηγεί πως κάποτε… είχε γκρεμιστεί ο κόσμος της. Σήμερα, στέκεται υπερήφανη και καμαρώνει τον γιο της.

Κατάλαβε από νωρίς την κλίση του στη μουσική και κάπως έτσι, 11 χρόνια μετά, ο Κυριάκος γράφει τη δική του ιστορία… Ταξίδεψε ως την Αυστρία, όπου συμμετείχε με την ομάδα χορού των Special Olympics και έφερε την 3η θέση στη χώρα μας.

Σύμφωνα με μελέτες, η έγκαιρη παρέμβαση και η υποστήριξη από το περιβάλλον, συμβάλλουν σημαντικά στη λειτουργικότητα και την ψυχοκοινωνική εξέλιξη των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές.

