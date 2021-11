Αθλητικά

Ιωνικός – Προμηθέας: Παράσταση για ένα ρόλο…

Οι Αχαιοί πέρασαν με εμφατικό τρόπο από την Νίκαια, αφήνοντας πίσω την βαριά ήττα από τον Άρη την περασμένη αγωνιστική.

Μετά τη βαριά ήττα (62-82) στην Πάτρα από τον Άρη, ο Προμηθέας ξέσπασε στον Ιωνικό, περνώντας με 88-65 από τη Νίκαια, για την 7η αγωνιστική της Basket League. Με έξι παίκτες του να πετυχαίνουν διψήφιο νούμερο πόντων, αλλά και αποτελεσματική άμυνα, οι Αχαιοί δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους γηπεδούχους. Ξεχώρισαν, όμως οι Κέντρικ Ρέι με 15 πόντους και 7 ασίστ και ο Δημήτρης Αγραβάνης με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Ο Προμηθέας ανέβηκε προσωρινά στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με 12 βαθμούς. Ο Ιωνικός τα... περίμενε όλα από τον Γιουτζόν Τζέρμαν, όπως φαίνεται και από τους 31 (!) πόντους που σημείωσε, με 11/17 δίποντα, 1/7 τρίποντα και 6/8 βολές.

Τα δεκάλεπτα: 15-27, 31-49, 53-77, 65-88

Ο Ιωνικός έπαιζε με 9 παίκτες στο ρόστερ και από το τζάμπολ οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος του. Ήδη από το 10ο λεπτό, ο Προμηθέας ξέφυγε με 15-27 και παρά τις λύσεις από Γκιουζέλη, Αθηναίου και Αρσενόπουλου από πλευράς γηπεδούχων, πήγε στο +17, στα αποδυτήρια στο ημίχρονο.

Οι Πειραιώτες βρέθηκαν ακόμη και στο -20, αλλά δεν παρέδιδαν τα όπλα για να μειώσουν με επιμέρους σκορ 11-2 σε 42-54. Όμως, κάπου εκεί φάνηκε η κόπωση, αφού ο Κούρο Σεγκούρα δεν είχε παίκτες να δώσει ανάσες στους βασικούς και οι φιλοξενούμενοι-με εξαιρετικά ποσοστά στην επίθεση- μετέτρεψαν τον αγώνα σε... περίπατο.

Διαιτητές: Κορομηλάς-Συμεωνίδης-Πουρσανίδης Κ.

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Κούρο Σεγκούρα): Μουσταφά 4 (1), Κολοβέρος 5 (1), Τζέρμαν 31 (1), Όουενς 6, Χουγκάζ 6, Χατζηκυριάκος, Αρσενόπουλος 3 (1), Αθηναΐου 5 (1), Γκιουζέλης 5 (1)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ηλίας Ζούρος): Ρέι 15 (3), Γκραντ 14, Γκάντι 4, Ρογκαβόπουλος 12, Μάιλς 9 (3), Σβαρτζ, Χαντ 10, Αγραβάνης 14, Γκίκας, Γιαννόπουλος 10 (1), Μπαζίνας

