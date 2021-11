Κοινωνία

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Εκκένωση μετά από τηλεφώνημα για βόμβα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση προκλήθηκε στον Πειραιά, έπειτα από τηλεφώνημα αγνώστου για βόμβα στο Δημοτικό Θέατρο.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Αναστάτωση προκλήθηκε στον Πειραιά, έπειτα από προειδοποιητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στον εσωτερικό χώρο του Δημοτικού Θεάτρου.

Το απειλητικό τηλεφώνημα έγινε στη διάρκεια παράστασης. Οι ηθοποιοί διέκοψαν την παράσταση, ενημέρωσαν το κοινό για το τηλεφώνημα και ζήτησαν από όλους να εκκενώσουν με ασφάλεια τον χώρο.

Στο βίντεο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 καταγράφεται η στιγμή της εκκένωσης του Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για να ερευνήσουν τον χώρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Εστίαση: “λουκέτο” 30 ημερών για πελάτες χωρίς πιστοποιητικά

Γλυπτά του Παρθενώνα - Μητσοτάκης: ο Τζόνσον πρέπει να δεχθεί νέα διαβούλευση

“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με εκπλήξεις και… ταραχές (εικόνες)