Κόσμος

Ντράγκι – Μεταναστευτικό: αφόρητη η κατάσταση από τις συνεχείς αφίξεις μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στην Λιβύη, μετά την ολοκλήρωση της διάσκεψης στο Παρίσι.

Μετά την ολοκλήρωση της Διάσκεψης για την Λιβύη στο Παρίσι, ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι αναφέρθηκε στις μεταναστευτικές ροές, από την βορειοαφρικανική αυτή χώρα προς την Ιταλία.

«Οι συνεχείς αφίξεις μεταναστών στην Ιταλία δημιουργούν μια αφόρητη κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πετύχει μια συμφωνία σε ότι αφορά το μέτωπο αυτό», τόνισε ο Ιταλός τεχνοκράτης πρωθυπουργός.

«Πρέπει να καταφέρουμε να κάνουμε μεγαλύτερες επενδύσεις στην Λιβύη, να ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα για να δημιουργήσουμε πιο ανθρώπινες συνθήκες σε ό,τι αφορά την μετανάστευση, η οποία συχνά δεν ξεκινά από την Λιβύη αλλά από κοντινές χώρες», πρόσθεσε ο Ντράγκι.

Παράλληλα, τόνισε ότι «είναι σημαντικό στις 24 Δεκεμβρίου να διεξαχθούν μαζί οι λιβυκές βουλευτικές και προεδρικές εκλογές, αλλά για να συμβεί αυτό, χρειάζεται εκλογικός νόμος». Ο επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης ευχήθηκε να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση και διαπίστωσε ότι «η παρουσία των Μοχάμεντ Μένφι και Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά στο Παρίσι, αποδεικνύει ότι είναι έτοιμοι να συνεργαστούν, ενόψει πολυσύνθετων γεγονότων, τα οποία θεωρούμε ότι θα εξελιχθούν με τον καλύτερο τρόπο, υπέρ της Λιβύης».

Ο Μάριο Ντράγκι, τέλος, αναφέρθηκε και στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας ότι «πρόκειται για μια υπόθεση η οποία πρέπει να αντιμετωπισθεί, με την προσπάθεια και συμβολή όλων».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Εστίαση: “λουκέτο” 30 ημερών για πελάτες χωρίς πιστοποιητικά

Γλυπτά του Παρθενώνα - Μητσοτάκης: ο Τζόνσον πρέπει να δεχθεί νέα διαβούλευση

“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με εκπλήξεις και… ταραχές (εικόνες)