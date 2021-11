Life

Καρλ Λάγκεφελντ: Η εξοχική του κατοικία νοικιάζεται, αλλά η τιμή…

Χτισμένη το 1902, σε στιλ της Μπελ Επόκ η κατοικία διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, τέσσερα μπάνια, δύο βεστιάρια και αίθουσα μπιλιάρδου.

H εξοχική κατοικία του θρυλικού διευθυντή δημιουργικού του οίκου Chanel, Καρλ Λάγκερφελντ, στο Μόντε Κάρλο, στο Μονακό, είναι πλέον διαθέσιμη προς ενοικίαση.

Η διαμονή σύμφωνα με το Mansion Global, κοστίζει τουλάχιστον 15.000 ευρώ τη βραδιά και φθάνει τα 45.000 ευρώ τη σεζόν υψηλής ζήτησης.

Ο Καρλ Λάγκερφελντ, ο οποίος πέθανε πριν από 2,5 χρόνια είχε αγοράσει το εξοχικό 1988, μόλις πέντε χρόνια αφ’ότου ξεκίνησε τη θητεία του στον οίκο Chanel και στη συνέχεια το ανακαίνισε. Χτισμένη το 1902, σε στιλ της Μπελ Επόκ η κατοικία διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, τέσσερα μπάνια, δύο βεστιάρια και αίθουσα μπιλιάρδου.

Στον εξωτερικό χώρο, βεράντα 240 τ.μ. προσφέρεται για την απόλαυση του ήλιου και τη θέα στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η διαμονή στο κατάλυμα περιλαμβάνει μια ιδιωτική σκηνή στην ιδιωτική παραλία του Monte-Carlo Beach Hotel και πρόσβαση στην πισίνα και τα εστιατόριά του, καθώς και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες οι πολλές ανέσεις του ξενοδοχείου.

Η βίλα La Vigie είναι ένα από τα πιο διάσημα εξοχικά στη Γαλλική Ριβιέρα χάρη στην ιστορία, την αρχιτεκτονική, την εξαιρετική διακόσμηση και την προνομιακή της τοποθεσία. Πέρα από τη σύνδεση με τον Καρλ Λάγκερφελντ είναι γνωστή λόγω της κατάληψής της από τις γερμανικές δυνάμεις, οι οποίες τη χρησιμοποίησαν ως παρατηρητήριο κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, αναφέρεται από την Edge Retreats που διαθέτει την κατοικία για ενοικίαση.

