Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: ξέσπασε το “τριφύλλι”

Οι πρωταθλητές άφησαν πίσω τους τα τελευταία απογοητευτικά αποτελέσματα και φιλοδώρησαν…. με κατοστάρα την «Ένωση».

Ανώτερος της ΑΕΚ από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό και με τον Ιωάννη Παπαπέτρου «καυτό» στην 3η περίοδο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε, με 100-75 στο ΟΑΚΑ, για την 7η αγωνιστική της Basket League. O αρχηγός των «πρασίνων» πέτυχε 11 σερί πόντους και 14 συνολικά στο 3ο δεκάλεπτο, για να τελειώσει με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο τον αγώνα. Οι Σαντ-Ροος (16π.), Μέικον (14π., 6ασ.) και Πέρι (11π., 5ασ.) ήταν επίσης διψήφιοι.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε την 5η διαδοχική νίκη του σε 6 αγώνες στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς είχε ηττηθεί από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, στην πρεμιέρα. Από την Ένωση που υποχώρησε στο 3 - 4, ο Έρικ Γκρίφιν αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ με 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 κοψίματα.

Πριν το τζάμπολ, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τίμησε τον Νίκο Παππά δια χειρός Παπαπέτρου στην πρώτη επιστροφή του ως αντίπαλος στο ΟΑΚΑ, μετά την αποχώρησή του από τους «πράσινους» (2013-2020) πριν από ενάμιση χρόνο.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 54-40, 79-53, 100-75

Με 4-12 προηγήθηκε η ΑΕΚ, χάρη σε τέσσερα διαδοχικά τρίποντα από Παππά (δύο), Γκρίφιν και Αγκόλα, μετά το τζάμπολ. Με τους Παπαπέτρου και Ουάιτ «καυτούς» ο Παναθηναϊκός αντέδρασε άμεσα για να προσπεράσει με 13-12 και 23-16, όταν οι Μέικον, Πέρι και Έβανς πήραν τη σκυτάλη στο σκοράρισμα. Η λήξη της πρώτης περιόδου βρήκε τους «πράσινους» στο +7 (25-18), την οποία και διεύρυναν μέχρι το ημίχρονο.

Οι γηπεδούχοι ήταν σαφώς πιο εύστοχοι στα σουτ δύο πόντων (13/23 έναντι 7/19 της ΑΕΚ στο α΄ μέρος) και είδαν τους Σαντ-Ροος και Πέρι να φτάνουν τους 11 πόντους στο πρώτο 20άλεπτο. Με 8 πόντους και 6 ριμπάουντ ο Γιώργος Παπαγιάννης έκανε αυτό που του είχε ζητήσει ο Δημήτρης Πρίφτης στη ρακέτα. Στον αντίποδα, η ΑΕΚ ανέβαζε το σκορ κυρίως χάρη σε λύσεις από Παππά και Χάμερ (8π. έκαστος), με τους Φλιώνη και Γκρίφιν να μαζεύουν από 4 ριμπάουντ.

Mε τρίποντα από Μποχωρίδη και Παπαπέτρου ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός την 3η περίοδο, για το 60-43. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού... έπαιζε μόνος του έκτοτε για την ομάδα του και μέχρι το 73-49 πετυχαίνοντας το ένα τρίποντο μετά το άλλο. Με τον Κασελάκη ν' ακολουθεί τον παράδειγμα του Παπαπέτρου, οι «πράσινοι» προσπέρασαν και με +27, 76-49!

Ο Δημήτης Μαυροειδής πέτυχε τους 4 τελευταίους πόντους της Ένωσης μέχρι την ολοκλήρωση του 3ου δεκαλέπτου (79-53). Οι «κιτρινόμαυροι» σημείωσαν μόνο 13 πόντους σε αυτό το διάστημα. Τυπική διαδικασία ήταν η 4η περίοδος, με τους «πράσινους» να προσφέρουν θέαμα και να πιάνουν την κατοστάρα χάρη στην εύστοχη δεύτερη βολή του Βασίλη Καββαδά.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Κάρδαρης, Αναστόπουλος

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Μέικον 14 (2), Παπαγιάννης 10, Μποχωρίδης 3 (1), Παπαπέτρου 20 (4), Ουάιτ 6 (1), Πέρι 11 (1), Καββαδάς 3, Κασελάκης 8 (2), Νέντοβιτς 5 (1), Έβανς 4, Σαντ-Ροος 16 (3)

ΑΕΚ (Στέφανος Δέδας): Φλιώνης 6 (2), Ανγκόλα 8 (1), Παππάς 14 (2), Γκρίφιν 18 (1), Βάουλετ 3, Κολόμ 5 (1), Φιλιππάκος 4, Καρλής 3 (1), Μαυροειδής 4, Χάμερ 10

