Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εισαγγελική παρέμβαση για τον “αρνητή” επόπτη υγείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φέρεται να παρότρυνε ασθενή με COVID-19 να μην διασωληνωθεί. Η άτυχη γυναίκα, που ήταν ανεμβολίαστη, κατέληξε ύστερα από επιπλοκές της νόσου.

Εισαγγελική παρέμβαση για τον επόπτη υγείας που φέρεται να συμβούλευε μία 51χρονη ασθενή με κορονοϊό να αρνηθεί τη διασωλήνωση. Η ασθενής, που ήταν ανεμβολίαστη, κατέληξε πριν από λίγα 24ωρα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου “Παπανικολάου” της Θεσσαλονίκης, ύστερα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Τις τελευταίες ώρες είδαν το φως της δημοσιότητας μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε η γυναίκα με επόπτη υγείας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με αυτά, ο άντρας, που δηλώνει πρώην υγειονομικός, φέρεται να την προέτρεπε να μην διασωληνωθεί. Σε άλλες αναρτήσεις του, δε, ο ίδιος βάλλει κατά του εμβολίου και γιατρών, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζήτησε από την εισαγγελέα ποινικής δίωξης να παραγγείλει προκαταρκτική έρευνα για να ελεγχθεί ποινικά ο επόπτης.

Κατά πληροφορίες, η έρευνα κινείται σε δύο σκέλη: το πρώτο αφορά στον θάνατο της 51χρονης και ερευνάται κάθε αξιόποινη πράξη που προκύψει, ενώ το δεύτερο αφορά στις αναρτήσεις για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού και τους γιατρούς. Στην τελευταία περίπτωση, το αδίκημα που εξετάζεται είναι αυτό της διασποράς ψευδών ειδήσεων.

Η έρευνα ανατέθηκε στην Αστυνομία.

Ειδήσεις σήμερα:

Λευκάδα: Κοκαΐνη κρυμμένη σε κρύπτη αυτοκινήτου (βίντεο)

Σύνδρομο Down: Ο Κυριάκος με το μπουζούκι σπάει όλα τα στερεότυπα (βίντεο)

F1 – Βραζιλία: “Καμπάνα” στον Χάμιλτον