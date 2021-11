Υγεία - Περιβάλλον

Πυρετός στα παιδιά: 8 ενέργειες που θα τα ανακουφίσουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε πρέπει να ανησυχήσεις και να συμβουλευτείς τον παιδίατρο.

Μπορείς να αντιμετωπίσεις έναν ήπιο πυρετό με τη βοήθεια σπιτικών θεραπειών χωρίς επιπλοκές. Ωστόσο, εάν αυτές οι σπιτικές θεραπείες αποτύχουν, θα πρέπει να συμβουλευτείς τον παιδίατρο το συντομότερο.

Ο πυρετός είναι ένα συχνό φαινόμενο μεταξύ των βρεφών και των νηπίων, αλλά μπορεί επίσης να είναι ένα υποκείμενο σύμπτωμα κάποιας λοίμωξης στο αυτί, οδοντοφυΐα, αμυγδαλίτιδα, ιλαρά, γρίπη κ.λπ., ή και πιο σοβαρής λοίμωξης, όπως η μηνιγγίτιδα, η εγκεφαλίτιδα κ.ά.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Εισαγγελική παρέμβαση για τον “αρνητή” επόπτη υγείας

Σύνδρομο Down: Ο Κυριάκος με το μπουζούκι σπάει όλα τα στερεότυπα (βίντεο)

Κρήτη: ανήλικη κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ