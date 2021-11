Αθλητικά

Προκριματικά Μουντιάλ: Ελλάδα - Κόσσοβο στο “φινάλε”

Αγώνας γοήτρου για την Πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2004, μετά και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, όμως και κρίσιμο ματς για την βαθμολογία σε UEFA και FIFA.

Η πορεία της Εθνικής ομάδας στην προκριματική φάση του Μουντιάλ 2022 ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής (14/11, 21:45) στο ΟΑΚΑ με αντίπαλο το Κόσοβο, που στον αγώνα του πρώτου γύρου είχε στερήσει από την ελληνική ομάδα δύο πολύτιμους βαθμούς, ισοφαρίζοντας (1-1) στις καθυστερήσεις. Πρόκειται για μια αναμέτρηση από την οποία μπορεί να εκλείπει το βαθμολογικό κίνητρο, όμως αυτό αντισταθμίζεται πολλαπλά τόσο από το γόητρο, για το οποίο οφείλει να προσπαθεί σε κάθε παιχνίδι μια ομάδα που υπήρξε πρωταθλήτρια Ευρώπης, όσο και για τη βαθμολογία σε UEFA και FIFA.

Ταυτόχρονα, είναι η ευκαιρία να δώσει η ελληνική ομάδα ένα δείγμα για την επόμενη ημέρα, που θα περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις της στο Nations League και στο EURO 2024. Το επισήμανε άλλωστε και ο τεχνικός της, Τζον Φαν΄τ Σχιπ, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα. «Είναι τιμή για όλους μας να είμαστε στην Εθνική και κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Δεν πετύχαμε το στόχο μας, αλλά είναι η αρχή για τον επόμενο κύκλο. Θέλουμε να έχουμε μία καλή αρχή από τον αγώνα με το Κόσοβο, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ματς και να μάθουμε να κερδίζουμε αυτά τα παιχνίδια», σχολίασε.

«Θεωρώ ότι κάναμε σημαντικά βήματα στο να κλείσουμε την διαφορά με το επόμενο επίπεδο, αλλά ξέρουμε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα παραπάνω για να πετύχουμε τους στόχους μας στο μέλλον», έδωσε το στίγμα ο Ολλανδός εκλέκτορας.

Σε αγωνιστικό επίπεδο ο Φαν΄τ Σχιπ δεν υπολογίζει στον Σιώπη που συμπλήρωσε κάρτες, επιστρέφει όμως από την τιμωρία του (επίσης με κάρτες) ο Χατζηδιάκος, ο οποίος θα πάρει θέση στους στόπερ δίπλα σε Γούτα, Τζαβέλλα (στην άμυνα με τρεις), για να απελευθερωθεί ο Τσιμίκας να πάει αριστερά στη φυσική θέση του, σε ρόλο φουλ-μπακ (εκτός ο Γιαννούλης), ενώ την άλλη πλευρά θα καλύψει ο Ανδρούτσος, με τερματοφύλακα τον Βλαχοδήμο.

Κεντρικός μέσος θα είναι ο Μπουχαλάκης και δίπλα του ενδεχομένως ο Μάνταλος, σέντερ φορ ο Παυλίδης ή ο Δουβίκας και λίγο πιο πίσω δύο από τους Μασούρα, Πέλκα και Τζόλη.

Στον άλλο αγώνα του Β΄ ομίλου, η Ισπανία θα υποδεχθεί τη Σουηδία την ίδια ώρα, στον αγώνα που θα κρίνει πρώτη θέση και απευθείας πρόκριση.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Β΄ ΟΜΙΛΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΓΚΟΛ ΒΑΘ.

Ισπανία 7 14-5 16

Σουηδία 7 12-5 15

Ελλάδα 7 7-7 9

Γεωργία 8 6-12 7

Κόσοβο 7 4-14 4

