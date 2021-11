Πολιτισμός

Πέθανε ο Γουίλμπουρ Σμιθ

Θλίψη για τον θάνατο του ανθρώπου που “μάγεψε” δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο νοτιοαφρικανός συγγραφέας Γουίλμπουρ Σμιθ, ο δημιουργός δεκάδων περιπετειωδών μυθιστορημάτων που μεταφράστηκαν σε όλον τον κόσμο, πέθανε χθες Σάββατο στην Κέιπ Τάουν, σε ηλικία 88 ετών, ανακοίνωσε η εκδοτική του εταιρεία.

«Ο συγγραφέας παγκόσμιων μπεστ σέλερ Γουίλμπουρ Σμιθ πέθανε απροσδόκητα το απόγευμα στο σπίτι του στην Κέιπ Τάουν, έπειτα από ένα πρωινό ανάγνωσης και γραφής, με τη γυναίκα του, τη Νίσο, στο πλάι του», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο Wilbur Smith Books.

Ο Γουίλμπουρ Σμιθ έγραψε 49 μυθιστορήματα που μεταφράστηκαν σε κάπου τριάντα γλώσσες και πούλησαν συνολικά 140 εκατομμύρια αντίτυπα, σύμφωνα με την εκδοτική εταιρεία.

Γεννημένος την 9η Ιανουαρίου 1933 στη Βόρεια Ροδεσία –τη σημερινή Ζάμπια– από βρετανούς γονείς, ο Γουίλμπουρ Σμιθ γνώρισε τη διασημότητα ήδη όταν τυπώθηκε το πρώτο του μυθιστόρημα, με τίτλο Στα νύχια του λιονταριού (When the Lions Feeds), το 1964.

Τη μεγαλύτερη επιτυχία του τη γεύτηκε με το μνημειώδες «έπος των Κόρτνεϊ», σειρά δεκατριών μυθιστορημάτων που αφηγούνται τη μοίρα μιας οικογένειας για πάνω από τρεις αιώνες, από την αρχή του αποικισμού της Αφρικής από τους Ευρωπαίους ως την περίοδο του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.

Ο Γουίλμπουρ Σμιθ «μετέφερε τους αναγνώστες του στα μεταλλεία χρυσού της Νότιας Αφρικής, ανάμεσα στους πειρατές του Ινδικού Ωκεανού, σε θησαυρούς θαμμένους σε τροπικά νησιά, στους πολέμους στην Αραβία και στο Χαρτούμ, στην αρχαία Αίγυπτο, στη Γερμανία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, στο Παρίσι, στην Ινδία, στην Αμερική και στην Ανταρκτική, όπου συνάντησαν ανελέητους εμπόρους διαμαντιών και σκλάβων, κυνηγούς θηραμάτων στις ζούγκλες και τις θαμνώδεις εκτάσεις» των αφρικανικών εσχατιών», αναφέρει η ανακοίνωση Τύπου της εκδοτικής εταιρείας του.

Η εκδότριά του από την πλευρά της ευχαρίστησε τα «εκατομμύρια των θαυμαστών του Σμιθ σε όλο τον κόσμο» που αγάπησαν «τη δυνατή γραφή του».

