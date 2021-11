Πολιτική

Κορονοϊός - Γκάγκα: δεν πεθαίνουν ασθενείς λόγω έλλειψης ΜΕΘ (βίντεο)

Τι λέει η Αν. Υπ. Υγείας για το ενδεχόμενο να ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα, τις καταγγελίες για τις ΜΕΘ και την έλλειψη οξυγόνου στα νοσοκομεία και το ενδεχόμενο επίταξης των ιδιωτών ιατρών.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν την Κυριακή η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, που αφού άκουσε ομογενείς από την Γερμανία και την Αυστρία να περιγράφουν τα νέα αυστηρότερα μέτρα που έχουν ληφθεί στις εν λόγω χώρες, λόγω της έξαρσης της πανδημίας, επεσήμανε πως «σε όλα τα Κράτη υπάρχει αύξηση στα κρούσματα και στους θανάτους. Μπορεί και εδώ να αυστηροποιηθούν τα μέτρα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να έχει τεστ για να μην κολλήσει κάποιος άλλος, ενώ η Γερμανία και η Αυστρία λένε ότι ούτε ο ίδιος ο πολίτης πρέπει να «εκτεθεί» κατά κάποιον τρόπο».

«Οι προτάσεις συζητιούνται συνεχώς από την Επιτροπή. Υπάρχει επιτήρηση καθημερινά. Αν χρειαστεί να ληφθούν και άλλα μέτρα, θα ληφθούν. Πρέπει να μας πει η Επιτροπή την πρόταση για να έρθει να συζητηθεί για να γίνει μέτρο», είπε η κ. Γκάγκα.

Αναφορικά με την πιθανότητα να επιτρέπεται η είσοδος στους ανεμβολίαστους στα σούπερ μάρκετ μόνο με την επίδειξη αρνητικού τεστ, η κ. Γκάγκα είπε πως «με την έννοια να μην κινδυνεύουν οι υπόλοιποι που είναι εμβολιασμένοι και ο ίδιος από άλλους που είναι ανεμβολίαστοι, μπορεί να υπάρξει τέτοιο μέτρο. Όμως, δεν έχουμε παρατηρήσει αυξημένο πρόβλημα από τα σούπερ μάρκετ, διότι τηρείται η χρήση της μάσκας. Επίσης, δεν υπάρχει σύσταση από την Επιτροπή για άλλα μέτρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς».

«Πιθανότατα θα αυξηθούν οι ανάγκες για διασωληνωμένους, καθώς υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς και κάποιοι θα χρειαστούν διασωλήνωση. Έχουν δημιουργηθεί περίπου 1.200 κρεβάτια ΜΕΘ. Μέχρι πριν μια εβδομάδα ήταν μισά – μισά για ασθενείς με κορονοϊό και τους υπόλοιπους ασθενείς. Τώρα μετατρέπουμε περισσότερα για νοσηλεία ασθενών με κορονοϊό», ανέφερε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.

Απαντώντας σε αναφορές και επικρίσεις για θανάτους ασθενών που είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, η κ. Γκάγκα είπε ότι «καθημερινά μπορεί να διασωληνωθούν άρρωστοι και σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και σε κλινικές. Στο διάστημα της πανδημίας, στην κλινική μου, διασωληνώσαμε 10 ανθρώπους και διακομίστηκαν μετά στην ΜΕΘ. Πέθανε μόνο μια γυναίκα, καρκινοπαθής, ο θάνατος της οποίας ήταν αναπόφευκτος. Εξαρτάται και από άλλους παράγοντες η μεταφορά στην ΜΕΘ σε άλλο νοσοκομείο. Για κάποιους ασθενείς μπορεί η αναμονή να είναι ώρες, για άλλους περισσότερο. Γενικά δεν πεθαίνει κόσμος εκτός ΜΕΘ, διότι δεν λαμβάνει τις κατάλληλες παροχές. Κάθε χειμώνα έχουμε περιόδους με αυξημένες ανάγκες».

Ακόμη, απέκρουσε όσα ακούγονται και είπε ότι «δεν παρατηρήθηκε έλλειψη σε κανένα νοσοκομείο για οξυγόνο. Τα πιο πολλά νοσοκομεία άλλαξαν από πέρσι τα δίκτυα και έχουν διπλές δεξαμενές και έχουν ευχέρεια για παροχή πολλαπλάσια των αναγκών που μπορεί να προκύψουν».

«Περιμένουμε τις απαντήσεις των ιδιωτών ιατρών. Χθες, οι Πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων μας είπαν ότι θα υπάρξει ανταπόκριση, να δούμε τους αριθμούς αύριο και θα δούμε τι πρόκειται να γίνει με την επίταξη των υπηρεσιών ιδιωτών ιατρών», ανέφερε η κ. Γκάγκα.

Σε ότι αφορά τους εμβολιασμούς, είπε πως «έχουμε ένα ποσοστό εμβολιασμού στους ενήλικες πάνω από το 70%. Στην αρχή λέγαμε αυτό το ποσοστό θα χρειαζόταν για ένα τείχος ανοσίας. Στα πολύ μικρά παιδιά, στους νέους είναι τα υψηλότερα ποσοστά των ανεμβολίαστων, ενώ μας προβληματίζουν οι ανεμβολίαστοι των ατόμων άνω των 65 ετών».

