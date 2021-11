Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Λοβέρδος: εγώ θα μείνω “στρατιώτης”, όχι σαν άλλους που... (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1, στρέφοντας συχνά τα βέλη του προς τον Γιώργο Παπανδρέου. Πως σχολίασε το “ναι” στον Ποινικό Κώδικα και τι ανέφερε για τα ντιμπέιτ και τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες.

«Είμαστε ένα κόμμα που δίνει μια ελπίδα. Είμαστε ένα κόμμα που έχει κριθεί και επικριθεί και που τώρα συγκρίνεται» είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Σε ότι αφορά την υποψηφιότητα και τις θέσεις του, ο υποψήφιος Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής είπε πως ως στόχο «έχω προτάξει τον υπερδιπλασιασμό των δυνάμεων της παράταξης μέχρι το 2022-2023, που αν δεν το επιτύχω μέχρι τις δημοτικές εκλογές, θα παραμερίσω για να δοθεί η ευκαιρία σε κάποιον άλλο, θα παραμείνω στρατιώτης στον χώρο μου και δεν θα δημιουργήσω ένα νέο κόμμα που θα το τραβάω», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον Γιώργο Παπανδρέου, συμπληρώνοντας πως «στόχος μου είναι μετά τις εκλογές να είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση ή να έχουμε ένα ποσοστό κοντά στην αξιωματική αντιπολίτευση».

«Δεν ξέρουν οι πολίτες ότι πρέπει να ψηφίσουν στις 5 Δεκεμβρίου ή ότι αν δεν ψηφίσουν την πρώτη Κυριακή, μπορούν να ψηφίσουν την δεύτερη. Πρέπει να το επικοινωνήσουμε όλοι οι υποψήφιοι αυτό», ανέφερε ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Αφήνοντας αιχμές για ανθυποψηφίους του, ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε στους «Πρωινούς Τύπους» πως «είναι μια μάχη η μεγάλη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία που σημαίνει “τσάκισμα” κομματικών μηχανισμών. Άλλο η οργάνωση που υπάρχει σε κάθε κόμμα και οι άλλο μηχανισμοί σε ένα κόμμα».

Ερωτηθείς αν, σε περίπτωση που αναδειχθεί Πρόεδρος του κόμματος θα συνεργαστεί μετεκλογικά με την ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Λοβέρδος είπε πως υποτιμά τον εαυτό του μια τέτοια συζήτηση, καθώς «αν αποφασίσεις ότι είσαι δεκανίκι, είναι κακό να συζητάς για συνεργασίες και αυτό το λέει ένας άνθρωπος που ενόψει των συμφερόντων της πατρίδας δεν θα πει ούτε έχει πει όχι. Έχω μετάσχει σε κυβερνήσεις συνεργασίας επί Παπανδρέου και επί Βενιζέλου».

«Για μένα το “παρών” δεν ήταν θέση στο νομοσχέδιο για τον Ποινικό Κώδικα. Η εισηγήτρια μας παραιτήθηκε για το “παρών”», ανέφερε ο κ. Λοβέρδος, που υπερψήφισε το νομοσχέδιο, όπως είχε κάνει παλαιότερα με διατάξεις νομοσχεδίων του ΣΥΡΙΖΑ όπως ανέφερε, υποστηρίζοντας πως υπάρχει πρόβλημα χάραξης πολιτικής γραμμής του κόμματος, μετά από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά,

Στρέφοντας για ακόμη μια φορά τα βέλη του στον Γιώργο Παπανδρέου και την διαφορετική γραμμή του για τις τηλεμαχίες, ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε πως «για τα ντιμπέιτ στείλαμε επιστολή στην ΕΡΤ και είπαμε ότι οι 5 θα συμμετέχουμε. Δείτε και τους αριθμούς, είμαστε 5 και 1».

«Ο φόβος δεν είναι πολιτική επιλογή ούτε η συγκίνηση, αυτά είναι συναισθήματα. Εγώ είμαι υποψήφιος για να είμαι η επιλογή των πολιτών», υπογράμμισε ο Ανδρέας Λοβέρδος, ερωτηθείς αν υπάρχει κάποιος ανθυποψήφιος του τον οποίο «φοβάται» περισσότερο από τους άλλους.

