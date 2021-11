Κόσμος

Κορονοϊός - Βουλγαρία: νεκροί ασθενείς από φωτιά σε νοσοκομείο (εικόνες)

Τραγωδία στη Βουλγαρία, σε θαλάμους θεραπευτηρίου, όπου νοσηλεύονται ασθενείς με κορονοϊό. Η χώρα αντιμετωπίζει το τέταρτο κύμα της πανδημίας.

Τρεις ασθενείς με Covid-19 έχασαν τη ζωή τους το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε νοσοκομείο της Βουλγαρίας, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με το τέταρτο κύμα της πανδημίας, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το περιστατικό στο Σλίβεν (νοτιοανατολικά) στοίχισε τη ζωή σε «τρεις άνδρες», δήλωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης Βλαντίμιρ Ντεμίρεφ στα τηλεοπτικά δίκτυα. Ήταν ηλικίας 66, 70 και 81 ετών.

Η φωτιά ξέσπασε σε έναν από τους θαλάμους της μονάδας Covid στον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου.

«Η πιθανότερη αιτία είναι ένα τσιγάρο που άναψε ένας από τους ασθενείς», ανέφερε το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωση.

Τα δύο θύματα έχασαν τη ζωή τους επί τόπου, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών. Ένας τρίτος ασθενής, που «υπέστη σοβαρά εγκαύματα», μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πλόβντιβ (Φιλιππούπολη, νότια), όπου εξέπνευσε σήμερα το πρωί. Έξι ακόμα ασθενείς από γειτονικούς θαλάμους απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Τα βουλγαρικά νοσοκομεία, συχνά κακοσυντηρημένα, έχουν πλημμυρίσει από ασθενείς με κορονοϊό. Η βαλκανική χώρα, με το χαμηλότερο ποσοστό εμβολιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται αντιμέτωπη με το πλέον φονικό κύμα της πανδημίας εν μέσω πολιτικής αστάθειας.

Οι Βούλγαροι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες, για τρίτη φορά φέτος, με την ελπίδα ότι από την εκλογική διαδικασία θα προκύψει εν τέλει ένας σταθερός συνασπισμός. Τα πολιτικά κόμματα υπόσχονται βελτίωση των συνθηκών στη δημόσια υγεία.

Η γειτονική Ρουμανία έζησε επίσης αυτή την εβδομάδα μια παρόμοια τραγωδία: δύο ασθενείς με Covid έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά, στην τέταρτη καταστροφή αυτού του είδους που σημειώνεται μέσα σε ένα χρόνο.

