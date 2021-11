Κοινωνία

Θανόπουλος για Απογραφή: η ΕΛΣΤΑΤ δεν ρωτάει για εμβόλια και κόμματα (βίντεο)

Τι είπε ο επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ για την διαδικασία της αυτό-απογραφής, τους φακέλους που θα φτάσουν σε όλα τα σπίτια και όσα πρέπει να κάνει ο πολίτης. Τι θα γίνει για όσους χάσουν την διορία.

Στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Κυριακής ο επικεφαλής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σχετικά με την αυτό-απογραφή του πληθυσμού που είναι σε εξέλιξη.

Όπως είπε ο Αθανάσιος Θανόπουλος ο βασικός στόχος της απογραφής είναι «να βρούμε τους πολίτες και να βρούμε που είναι τους τελευταίους 12 μήνες. Εμένα αν κάποιος με ψάξει στο TAXISnet, θα με έβρισκε στην Εφορία Αμαρουσίου, όμως δεν μένω στο Μαρούσι. Έχει γίνει η απογραφή κτηρίων από εμάς και θέλουμε να δούμε τωρα ποιοι μένουν σε αυτά τα κτήρια. Στόχος είναι να βρούμε τους τόπους κατοικίας, τον τόπο που ζει ο καθένας μας, καθώς από αυτό εξαρτώνται πολλά πράγματα που αφορούν τους Δήμους όπως οι χρηματοδοτήσεις τους».

Ο επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ είπε πως «έως τα μέσα της εβδομάδας, θα έχουν μοιραστεί οι φάκελοι με τους 12ψήφιους κωδικούς σε όλα τα σπίτια και υπάρχει περιθώριο μέχρι τις 27 Νοεμβρίου να γίνει η αυτό-απογραφή διαδικτυακά. Θα πάρει το πολύ 15 λεπτά, είναι πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία, κάποιοι μπορεί να το κάνουν και σε λιγότερο χρόνο»

«Δεν ζητάμε στοιχεία για τα εμβόλια, όπως έχει ακουστεί, δεν ζητάμε στοιχεία για πολιτικές πεποιθήσεις ή θρησκευτικές ή ομάδες. Οι ερωτήσεις αφορούν το φύλο, αν εργάζεται κάποιος ή όχι, κάποιες βασικές ερωτήσεις για την δομή της κατοικίας, που υπαγορεύονται από την ΕΕ, όπως αν το σπίτι έχει τουαλέτα», επεσήμανε ο κ. Θανόπουλος.

Όπως τόνισε, «όσοι δεν θέλουν, δεν μπορούν ή δεν προλάβουν να αυτό-απογραφούν ηλεκτρονικά, θα δεχθούν ένα τηλεφώνημα από τον απογραφέα που τους παρέδωσε τον φάκελο και θα κανονίσουν τηλεφωνικό ή δια ζώσης ραντεβού για να τους απογράψει εκείνος, τηρώντας -αν είναι δια ζώσης η επαφή- το πρωτόκολλο της Πολιτείας για τα μέτρα κατά του κορονοϊού».

Διευκρίνισε, απαντώντας σε ερωτήματα τηλεθεατών πως «οι φοιτητές πρέπει να δηλώσουν τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους» και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες «να κρατήσουν το “άτυπο πρωτόκολλο” της ευγένειας απέναντι στους ανθρώπους της ΕΛΣΤΑΤ που κάνουν την δουλειά τους».

