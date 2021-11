Βασίλισσα Ελισάβετ: ανησυχία για την υγεία της

Κόσμος

Ακύρωσε ξανά δημόσια εμφάνιση η Βασίλισσα Ελισάβετ. Τι αναφέρει το Παλάτι του Μπάκιγχαμ

Ανησυχία προκαλεί η κατάσταση της υγείας της Βασίλισσας Ελισάβετ, καθώς για ακόμη μια φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα, αναγκάζεται να ακυρώσει μια δημόσια εμφάνισή της.

Η 95χρονη μονάρχης, η οποία έχει υποχρεωθεί τον τελευταίο καιρό να περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της έπειτα από σύσταση των γιατρών, είχε ανακοινώσει πως θα συμμετάσχει στην τελετή της Ημέρας Μνήμης, σήμερα Κυριακή στο Λονδίνο.

Επίσης είχε ανακοινωθεί πως δεν επρόκειτο να παραστεί σε κάποια άλλη εκδήλωση, ωστόσο ακυρώθηκε και αυτή, καθώς σύμφωνα με βρετανικά Μέσα ενημέρωσης, ταλαιπωρείται από πόνους στη μέση.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε πως η Βασίλισσα Ελισάβετ είναι «απογοητευμένη» που δεν θα παραστεί στην εκδήλωση.

