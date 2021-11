Αθλητικά

Μαραθώνιος - Γκελαούζος: ιστορική νίκη με ρεκόρ

Σπουδαία πρωτιά για τον αθλητή του Παναθηναϊκού, στον 38ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Ποιοι συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα.

Ιστορική πρωτιά πέτυχε ο Κώστας Γκελαούζος στον 38ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Με χρόνο 2:16.49 ο αθλητής του Παναθηναϊκού έγινε ο γρηγορότερος Έλληνας στην αυθεντική διαδρομή.

Δεύτερος με χρόνο 2.22.33 ήταν ο Παναγιώτης Μπουρίκας (Μεσσηνιακός) και τρίτος ο Χαράλαμπος Πιτσώλης (ΓΑΣ Ιλισσός) με 2.24.05.

Ο Γκελαούζος με την επίδοσή του κατέρριψε το ρεκόρ διαδρομής που κατείχε ο Νίκος Πολιάς από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 με 2:17.56, επιβεβαιώνοντας σε όλη την κούρσα τον τίτλο του φαβορί που είχε και τερματίζοντας πρώτος για 4η φορά στην καριέρα του.

Νωρίτρα, οι Χρήστος Παπούλιας και Αναστασία Μαρινάκου ήταν οι νικητές στον αγώνα των 5 χλμ, του δεύτερου χρονικά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 38ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Ο χρόνος τους Χρήστου Παπούλια ήταν 14.45, ενώ ακολούθησαν οι Δημήτρης Τσάκαλος (14.46) και ο Γιώργος Τάσσης (14.57).

Στις γυναίκες πίσω από την Αναστασία Μαρινάκου (16.40), τερμάτισε η Ανθή Κυριακοπούλου (17.11) και η Μαρία Κάσσου (17.18).

