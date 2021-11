Παράξενα

Κρήτη: Έκλεψε πέτρες από αρχαιολογικό χώρο για να… χτίσει το σπίτι του!

Ο άνδρας βρίσκεται πλεον αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Κρήτη με «πρωταγωνιστή» έναν άνδρα που κατηγορείται για αρχαιοκαπηλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 56χρονος έχτιζε το σπίτι του στην περιοχή του Παλαίκαστρου Σητείας ωστόσο κάποια στιγμή… ξέμεινε από υλικά.

Ο ίδιος αντί να πάει να αγοράσει τις πέτρες που χρειαζόταν αποφάσισε να πάει στον αρχαιολογικό χώρο που υπήρχε κοντά στο σπίτι του και να φορτώσεις τις πέτρες από τις αρχαιότητες για να συνεχίσει το χτίσιμο του σπιτιού του.

Η κίνησή του όμως έγινε αντιληπτή με τους αστυνομικούς να τον εντοπίζουν και να τον συλλαμβάνουν.

Ο 56χρονος πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη με την κατηγορία της αρχαιοκαπηλίας.





