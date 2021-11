Κοινωνία

Επίθεση με μολότοφ: δύο συλλήψεις από την ΕΛΑΣ

Αιφνιδίασαν με την “επιχείρηση” τους μέσα στην νύχτα τα μέλη της ομάδας που εξαπέλυσε επίθεση με μολότοφ σε κτήριο της Τροχαίας

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί, μετά την επίθεση με βόμβες μολότοφ που εξαπέλυσαν 4 άγνωστοι τα ξημερώματα στο κτήριο, όπου στεγάζεται η Τροχαία Πειραιά.

Αποτέλεσμα της επίθεσης με μολότοφ ήταν να προκληθούν μικρές υλικές ζημιές σε δύο υπηρεσιακά οχήματα και στο κουβούκλιο της σκοπιάς.

Οι δράστες πέταξαν τέσσερις βόμβες μολότοφ και εξαφανίστηκαν στα γύρω στενά.

Σε αναζητήσεις από τους αστυνομικούς προσήχθησαν δύο άτομα από τη γύρω περιοχή και από την έρευνα προέκυψε εμπλοκή τους στην επίθεση.





Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, «συνελήφθησαν 2 ημεδαποί (24 και 20 ετών) για τη συμμετοχή τους στην επίθεση με ρίψη μολότοφ στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά, που έλαβε χώρα πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021).

Οι ανωτέρω νωρίτερα είχαν εντοπισθεί από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) που προέβαιναν σε αναζητήσεις στην περιοχή και τους προσήγαγαν.

Προανακρίσεως επελήφθη η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

