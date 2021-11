Αθλητικά

Αγρίνιο: Διαιτητής έσωσε ποδοσφαιριστή την ώρα του αγώνα

Τα σωτήρια αντανακλαστικά του νεαρού ρέφερι, βοήθησαν στο να σώσει την ζωή ενός παίκτη.

Ο αγώνας του Αστέρα Καμαρούλας με την ΑΕ Μεσολογγίου για την Α’ ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας βρίσκεται στο 50?, όταν ξαφνικά ο παίκτης των γηπεδούχων, Γιάννης Αριστόπουλος πέφτει στον αγωνιστικό χώρο καθώς του είχε «γυρίσει» η γλώσσα.

Μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση που ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους για την ζωή σε αυτόν που θα του συμβεί.

Πριν προλάβει όμως το πρόβλημα για τον ποδοσφαιριστή να γίνει μεγάλο, υπήρξε η σωτήρια όπως αποδείχθηκε παρέμβαση του Κώστα Τσοπλάκου, του διαιτητή της αναμέτρησης.

Ο «άρχοντας του αγώνα» έσπευσε και άνοιξε το στόμα του Αριστόπουλου, ενώ άμεση ήταν και η επέμβαση της γιατρού με αποτέλεσμα ο άτυχος παίκτης να γίνει εξαιρετικά τυχερός, καθώς όχι μόνο ξεπέρασε αυτόν τον σοβαρό κίνδυνο, αλλά βρήκε και άμεσα τις αισθήσεις του.

«Σε ένα παιχνίδι (Αστέρας Καμαρούλας – ΑΕ Μεσολογγίου) ο αμυντικός της γηπεδούχου ήρθε σε σύγκρουση με τον επιτιθέμενο. Αυτό έγινε από την απέναντι πλευρά. Αμέσως κατάλαβα πως του γύρισε η γλώσσα. Αμέσως πήγα του γύρισα το κεφάλι και του άνοιξα το σαγόνι μέχρι να έρθει ο γιατρός. Ήταν ένα περίεργο περιστατικό δεν μας έχει ξανατύχει σε αγώνα και ευτυχώς όλα πήγαν καλά».

«Μου είχε τύχει και σε οικογενειακό περιβάλλον»

Ο Τσοπλάκος μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που βοηθάει έναν άνθρωπο να ξεπεράσει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, καθώς το είχε κάνει και στο οικογενειακό του περιβάλλον, όπως ο ίδιος μας ανέφερε:

«Με το που γίνεται αυτό και βλέπω τον παίκτη κάτω, δεν σκέφτηκα πολλά, μόνο πως έπρεπε να κάνω κάτι. Μου είχε τύχει σε οικογενειακό περιβάλλον και πάλι το ίδιο πράγμα έκανα και πήγαν όλα καλά».

«Ήρθε με αγκάλιασε ο παίκτης και μου είπε “ευχαριστώ”»

Όσον αφορά την κατάσταση του Γιάννη Αριστόπουλου και αν μίλησαν μετά το τέλος της αναμέτρησης ο διαιτητής του αγώνα μας είπε: «Ο παίκτης είναι καλά. Δεν το κατάλαβαν πολλοί στο γήπεδο. Μόνο οι παίκτες που ήταν δίπλα. Έπεσε κάτω και μετά από ενάμισι λεπτό βρήκε τις αισθήσεις του. Έτρεξα αμέσως, ήταν δίπλα μου και στα 20 δευτερόλεπτα μπήκε και η γιατρός, έγιναν όλα πολύ γρήγορα και προλάβαμε να σηκωθεί αμέσως. Μετά έμεινε στον πάγκο καιν είχε τις αισθήσεις. Μετά το τέλος του αγώνα ήρθε με πήρε μια αγκαλιά και μου είπε ένα ευχαριστώ».

Τέλος έκλεισε αναφέροντας πως ο ρόλος του διαιτητή δεν είναι μόνο να σφυρίζει τις φάσεις, αλλά συνολικά να προστατεύει το ποδόσφαιρο και τα υπόλοιπα αθλήματα εν προκειμένου: «Όταν είσαι διαιτητής δεν είσαι μόνο να διευθύνεις έναν αγώνα αλλά να είμαστε εκεί να βοηθήσουμε τους παίκτες».

