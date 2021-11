Τεχνολογία - Επιστήμη

Ισχυρός σεισμός στο Ιράν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολύ μεγαλύτερη απο 6 Ρίχτερ, είναι η δόνηση σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών έγινε σήμερα στο Ιράν.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 47 χιλιομέτρων από την πόλη Μπαντάρ Αμπάς στην περιοχή του νοτίου Ιράν, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Η ένταση του σεισμού αναθεωρήθηκε από την αρχική εκτίμηση των 6,1 βαθμών.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το EMSC.

????Dust rising from the hills and lorries swaying during the 6.5 Earthquake in Iran near Bandar Abbas in the last hour.

??Some reports suggest that it was a underground nuclear test.#Iran pic.twitter.com/U8aC0vZaLb — The RAGE X (@theragex) November 14, 2021

«Οι σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές πόλεις του Νοτίου Ιράν στην επαρχία Ορμοζγκάν» δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι στη κρατική ιρανική τηλεόραση.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, την περιοχή έπληξαν δύο σεισμοί, ενώ έχουν αναπτυχθεί συνεργεία διάσωσης.

???? Earthquake | Iran



Landslide on Mount Gnu after the second 6.3-6.5 magnitude earthquake.



This was located 64 km NW of Bandar Abba and was followed by another 6.0 that was located 62 km NW of Bandar Abbas.



#Iran #Earthquake pic.twitter.com/ZJvL4wKKaf — The RAGE X (@theragex) November 14, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Θανόπουλος για Απογραφή: η ΕΛΣΤΑΤ δεν ρωτάει για εμβόλια και κόμματα (βίντεο)

Σύλληψη αστυνομικού για ασέλγεια στο ανήλικο παιδί του

Μαραθώνιος - Γκελαούζος: ιστορική νίκη με ρεκόρ