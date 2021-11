Κόσμος

Πολωνία – Λευκορωσία: χιλιάδες μετανάστες “πολιορκούν” τα σύνορα

Μια ομάδα περίπου 50 μεταναστών κατάφερε να διασπάσει τον κλοιό και να μπει σε πολωνικό έδαφος.

Μια ομάδα περίπου 50 μεταναστών διέσπασε τις άμυνες στα σύνορα με τη Λευκορωσία και εισήλθε στην Πολωνία κοντά στο χωριό Σταρζίνα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, ενώ η κατάσταση στη μεθόριο κλιμακώνεται περαιτέρω.

Χιλιάδες μετανάστες, που έχουν ταξιδέψει στη Λευκορωσία με τη ελπίδα να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή των συνόρων σε συνθήκες ψύχους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορεί το Μινσκ ότι ενορχηστρώνει την κρίση για να ασκήσει πιέσεις στο ευρωπαϊκό μπλοκ για τις κυρώσεις που έχει επιβάλει, αλλά η Λευκορωσία έχει κατ’ επανάληψη αρνηθεί την κατηγορία αυτή. Κάποιες χώρες στην περιοχή έχουν προειδοποιήσει ότι η αντιπαράθεση μπορεί να κλιμακωθεί σε στρατιωτική σύρραξη.

«Χθες, πριν τις 5 μ.μ., περίπου 50 άνθρωποι εισήλθαν στην Πολωνία κοντά στη Σταρζίνα», ανέφερε η αστυνομία της Ποντλάσκα σε ανάρτηση στο Twitter, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια συνελήφθησαν 22 Ιρακινοί υπήκοοι.

Συνολικά, η πολωνική συνοριοφυλακή ανακοίνωσε ότι χθες έγιναν 223 απόπειρες παράτυπης διέλευσης των συνόρων.

