Ταραντίνο: Η τηλεόραση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον κινηματογράφο

Το κάλεσμα του καταξιωμένου σκηνοθέτη για επιστροφή στις κινηματογραφικές αίθουσες που άδειασαν λόγω της πανδημίας.

Οι κινηματογραφικές αίθουσες λόγω της πανδημίας με δυσκολία επανέρχονται στην κανονικότητα, πολλές έκλεισαν τον περασμένο χρόνο και δεν μπορούν να διατηρήσουν σταθερό αριθμό θεατών για τις εβδομαδιαίες κυκλοφορίες ταινιών.

Σε πρόσφατη συνέντευξη στο «The Late Show With Stephen Colbert» ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο τάχθηκε υπέρ των κινηματογραφικών αιθουσών, ελπίζοντας να πείσει τους θαυμαστές να υποστηρίξουν τον κινηματογράφο.

«Η τηλεόραση είναι καλή... αλλά είναι επίσης εμπειρία μιας χρήσης. Υπάρχει μια πτυχή σχετικά με το ότι είναι μίας χρήσης. Όταν κυκλοφορεί μια ταινία που σε ενδιαφέρει αρκετά να την παρακολουθήσεις και σε κάνει να φύγεις από το σπίτι σου και να αγοράσεις ένα εισιτήριο. Θα μπορούσες να κάνεις ό,τι θέλεις εκείνο το βράδυ, αλλά αποφασίζεις να πας να παρακολουθήσεις μια ταινία.

Μια ταινία συγκεκριμένα... Και πας και την παρακολουθείς και αγοράζεις ένα εισιτήριο και κάθεσαι και έχεις μια εμπειρία - και έχεις μια εμπειρία με τόσους πολλούς αγνώστους. Και εκείνη τη στιγμή, μόλις αρχίσει η ταινία, μόλις σβήσουν τα φώτα, γίνεσαι συλλογικότητα» τόνισε ο Κουέντιν Ταραντίνο.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης πρόσθεσε επίσης ότι συχνά το να πηγαίνεις στον κινηματογράφο δεν σημαίνει απλώς ότι έχεις μια θετική εμπειρία, αλλά ότι έχεις «μια καλή εμπειρία, αυτά είναι τα πράγματα που μένουν στο μυαλό σου και που θυμάσαι για το υπόλοιπο της ζωής σου. Και γίνονται ανεξίτηλα στιγμιότυπα». σημείωσε.

