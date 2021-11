Αθλητικά

Αγρίνιο: Η στιγμή που ο διαιτητής Τσοπλάκος σώζει τη ζωή ποδοσφαιριστή (βίντεο)

Σωτήρια ήταν η παρέμβαση του νεαρού διαιτητή, όταν αντιλήφθηκε πως κινδύνευε ποδοσφαιριστής που σωριάστηκε στο έδαφος.

Ήταν το 52ο λεπτό της αναμέτρησης Αστέρας Καμαρούλας - ΑΕ Μεσολογγίου, για την 6η αγωνιστική της A' ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας, όταν ο ποδοσφαιριστής της γηπεδούχου, Γιάννης Αριστόπουλος, βρέθηκε ξαφνικά στο έδαφος καθώς του είχε “γυρίσει” η γλώσσα.

Ευτυχώς, το αντελήφθη έγκαιρα ο διαιτητής Κώστας Τσοπλάκος, ο οποίος έσπευσε κοντά του και του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες, σε συνεργασία και με τη γιατρό του αγώνα.

Όλα πήγαν καλά, με τον παίκτη να σηκώνεται, να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο, έχοντας τις αισθήσεις του και φυσικά τον διαιτητή να παίρνει τα εύσημα από παίκτες και όλους όσοι ήταν στο γήπεδο.

Δείτε τη στιγμή, όπως καταγράφηκε από την κάμερα του “Αχελώος TV”.

