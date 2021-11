Κόσμος

Λίβερπουλ: Φονική έκρηξη αυτοκινήτου έξω από νοσοκομείο

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει αναλάβει την έρευνα για την τραγωδία.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε από έκρηξη αυτοκινήτου έξω από το Γυναικολογικό Νοσοκομείο του Λίβερπουλ, στη βόρεια Αγγλία, ανέφερε η Αστυνομία, η οποία προσέθεσε πως την έρευνα έχουν αναλάβει αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Η Αστυνομία του Μερσεϊσάιντ ανέφερε σε μία ανακοίνωση πως το αυτοκίνητο φαίνεται πως ήταν ένα ταξί το οποίο είχε σταματήσει στο νοσοκομείο λίγο πριν από την έκρηξη.

