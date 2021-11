Κόσμος

Τουρκία: Συνεργασία με Ρωσία για μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς

Μόσχα και Άγκυρα συζητούν συνεργασία για την κατασκευή τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους.

Ρωσία και Τουρκία διεξάγουν συνομιλίες για ενδεχόμενη «παροχή ρωσικής βοήθειας» στη δημιουργία τουρκικού πολεμικού αεροσκάφους 5ης γενιάς. «Η Ρωσία έχει επανειλημμένως εκφράσει την ετοιμότητά της να παράσχει συνδρομή στην Τουρκική Δημοκρατία (σ.σ. για την κατασκευή του μαχητικού), προς το παρόν βρισκόμαστε στο στάδιο των συνομιλιών για το πρόγραμμα αυτό», δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti ο Ντμίτρι Σουγκάεφ, διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στρατιωτικής-Τεχνικής Συνεργασίας της Ρωσίας, ο οποίος συμμετέχει στην αεροπορική έκθεση του Ντουμπάι, που διεξάγεται αυτές τις ημέρες.

Αναφερόμενος στη ρωσοτουρκική στρατιωτική συνεργασία ο γενικός διευθυντής της κρατικής ρωσικής εταιρείας εξοπλισμών “Rosoboronexport”, Aλεξάντρ Μιχέεφ, δήλωσε την πρώτη ημέρα του Dubai Airshow 2021 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι ναι μεν δεν υπεγράφη μέχρι στιγμής το δεύτερο συμβόλαιο για την αγορά από την Τουρκία και νέων συστοιχιών του αντιαεροπορικού συστήματος S-400, όμως η στρατιωτική συνεργασία των δύο πλευρών αναπτύσσεται και μάλιστα γίνονται συζητήσεις με την τουρκική πλευρά για ενδεχόμενες συμπαραγωγές σε επίπεδο αμυντικών βιομηχανιών.

«Είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε ένα ευρύ φάσμα σχέσεων, τόσο προς το συμφέρον των αντιαεροπορικών συστημάτων της χώρας, όσο και άλλων κλάδων των ενόπλων δυνάμεων», σημείωσε ο Ρώσος αξιωματούχος, τονίζοντας ότι η εταιρεία του εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις έναντι του πρώτου συμβολαίου για τα συστήματα αεράμυνας S-400 Triumph, «χωρίς ενστάσεις από τουρκικής πλευράς και με πρόωρη υλοποίηση των προθεσμιών του συμβολαίου», όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Το πρακτορείο υπενθυμίζει ότι Ρωσία και Τουρκία υπέγραψαν το συμβόλαιο για τους S-400 αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2017 και η παράδοσή τους έγινε το καλοκαίρι-φθινόπωρο του 2019. Στα τέλη Αυγούστου 2021 ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε δηλώσει ότι δεν είχε αμφιβολία για την αγορά και νέων συστοιχιών S-400, ενώ ο Μιχέεφ είχε ανακοινώσει ότι η υπογραφή του νέου συμβολαίου θα γίνει εντός του 2021.

