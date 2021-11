Αθλητικά

Formula 1: Ο Χάμιλτον θριαμβευτής στο Grand Prix της Βραζιλίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes ξεκίνησε τον αγώνα από τη 10η θέση, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη.

΅

Ο Λιούις Χάμιλτον είναι πολύ... γρήγορος και έμπειρος για να καταθέσει τα όπλα στη μάχη για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωτάθλητή και ο επίδοξος διάδοχός του, Μαξ Φερστάπεν, τα κατάλαβε πολύ καλά σήμερα, στο Grand Prix της Βραζιλίας.

Η Mercedes του Βρετανού επτάκις πρωταθλητή εκκίνησε από τη 10η θέση, αλλά αυτό δεν ήταν πρόβλημα... Περνώντας σαν άνεμος τον έναν μετά τον άλλον τους αντιπάλους του, ο Χάμιλτον έφτασε εν τέλει τον Ολλανδό, που στην εκκίνηση είχε προσπεράσει από την πρώτη στροφή τον poleman Βάλτερι Μπότας, τον πέρασε κι αυτόν, είδε πρώτος την καρό σημαία και μείωσε τη διαφορά στους 13 βαθμούς, τρεις αγώνες πριν τη λήξη της σεζόν.

Ο πιλότος της Red Bull ήταν δεύτερος και στην τρίτη θέση τερμάτισε το δεύτερο μονοθέσιο της Mercedes, με πιλότο τον Μπότας.

Ειδήσεις σήμερα:

Λίβερπουλ: Φονική έκρηξη αυτοκινήτου έξω από νοσοκομείο

Τουρκία: Συνεργασία με Ρωσία για μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς

Αγρίνιο: Η στιγμή που ο διαιτητής Τσοπλάκος σώζει τη ζωή ποδοσφαιριστή (βίντεο)