Βουλγαρία – Εκλογές: Θρίλερ και μετά τα exit poll

Ούτε στον νικητή κατάφεραν να συμφωνήσουν τα exit poll για τις βουλευτικές εκλογές, όλα όμως δείχνουν πολύ μικρές διαφορές μεταξύ των δυο κομμάτων που προηγούνται.

Δεν υπάρχει ξεκάθαρος νικητής στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία, τις τρίτες που διεξάγονται φέτος, σύμφωνα με τα exit poll, με το κεντροδεξιό κόμμα GERB του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ να προηγείται σε τρία exit poll και ένα νέο κεντρώο κόμμα να προηγείται σε ένα άλλο.

Σύμφωνα με το exit poll της Alpha Research, το GERB προηγείται με μικρή διαφορά στις εκλογές με ποσοστό 24,8% των ψήφων, ενώ, σύμφωνα με το exit poll της Gallup International, το νέο κόμμα "Συνεχίζουμε την αλλαγή" προηγείται με 25,7% των ψήφων.

Σύμφωνα με τα υπόλοιπα exit poll, το GERB προηγείται με περίπου 23,5-24,7% των ψήφων.

Στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν επίσης σήμερα, ο νυν πρόεδρος, Ρούμεν Ράντεφ, σφοδρός επικριτής του Μπορίσοφ, εξασφαλίζει περίπου 49% στον πρώτο γύρο, σύμφωνα με δύο exit poll.

