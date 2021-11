Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε mini market

Περίπου 10 άτομα επιτέθηκαν με μαχαίρια στον υπάλληλο και αφαίρεσαν τις εισπράξεις από το ταμείο.

Ληστεία σε μίνι μάρκετ στην οδό Μοναστηρίου 48 στη Θεσσαλονίκη, σημειώθηκε γύρω στις 8 το βράδυ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, υπάλληλος του καταστήματος, υπήκοος Πακιστάν, κατήγγειλε ότι 10 άτομα -πιθανόν ομοεθνείς του- με την απειλή μαχαιριών και σωματικής βίας πήραν άγνωστο μέχρι στιγμής, χρηματικό ποσό από το ταμείο.

Ο υπάλληλος δεν τραυματίστηκε, ενώ οι δράστες αναζητούνται.

