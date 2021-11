Αθλητικά

38ος Μαραθώνιος της Αθήνας: Στιγμιότυπα που ξεχώρισαν (βίντεο)

Για τους περισσότερους ήταν μία δοκιμασία αντοχής, αλλά ορισμένοι δρομείς ξεχώρισαν... όχι για τις επιδόσεις τους.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Δρομείς ξεχύθηκαν στην πρωτεύουσα! Τρέξιμο, ιδρώτας και πολλά χιλιόμετρα χαρακτήρισαν το κυριακάτικο πρωινό της 14ης Νοεμβρίου.

Λιώσανε σόλες στην γιορτή του αθλητισμού. Για άλλους μία δοκιμασία αντοχής… για άλλους μία δοκιμασία για την σχέση τους!

9.800 αθλητές έδωσαν ραντεβού στις 09:00 στην αφετηρία του Μαραθώνα. Όλοι με έναν σκοπό: να διανύσουν τα χιλιόμετρα του Αυθεντικού Μαραθωνίου.

2 ώρες, 16 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα αργότερα και ο πρώτος Έλληνας αθλητής τερματίζει στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ο Κώστας Γκελαούζος, αθλητής του Παναθηναϊκού, σπάει τα χρονόμετρα αλλά και ένα ρεκόρ 17 ετών, καθώς έγινε ο γρηγορότερος Έλληνας Μαραθωνοδρόμος της αυθεντικής διαδρομής.

H Γκλόρια Πριβιλέτζιο ήταν η πιο γρήγορη γυναίκα του 38ου Αυθεντικού Μαραθωνίου.

Στα 42 χλμ της ιστορικής διαδρομής καταγράφηκαν στιγμές προσπάθειας και επιμονής, αλλά και στιγμές με αθλητές που σίγουρα δεν ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους.

