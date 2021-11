Αθλητικά

Εθνική Μπάσκετ Γυναικών: νίκη θρίλερ επί της Πορτογαλίας

Οι διεθνείς μας αν και έχασαν μια διαφορά 20 πόντων και βρέθηκαν πίσω στο σκορ, βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα να κάνουν την ανατροπή.

Μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη στην πρεμιέρα της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2023 (73-66) επί της Μεγάλης Βρετανίας, η εθνική γυναικών νίκησε και την Πορτογαλία, με 64-57, στην Ξάνθη και έκανε το δύο στα δύο στο πρώτο «παράθυρο» των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2023.

Αν και απώλεσε την υπέρ της διαφορά των 20 πόντων και βρέθηκε ακόμη και πίσω στο σκορ, στην 4η περίοδο, εν τέλει η εθνική γυναικών, με λύσεις από τις Φασούλα, Νικολοπούλου και την Αρτέμιδα Σπανού (έφτασε τις 100 συμμετοχές) να μοιράζει ασίστ, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πήρε το θετικό αποτέλεσμα και απολαμβάνει τη... μοναξιά του «ρετιρέ» του 7ου ομίλου, με 4 βαθμούς.

Double double σημείωσαν η Φασούλα (18π. και 12ρ.) και η Σπανού (10π. και 10ρ.), ενώ διψήφια ήταν και η Σταμάτη με 12 πόντους.

Στον άλλο αγώνα του 7ου ομίλου, η Εσθονία νίκησε με 72-69 τη Μεγάλη Βρετανία. Στη 2η θέση ισοβαθμούν Πορτογαλία και Εσθονία (1-1), ενώ 4η είναι η Μεγάλη Βρετανία (0-2).

Τα δεκάλεπτα: 20-11, 35-19, 47-39, 64-57

Μετά το αρχικό 2-2 (1?), η ελληνική ομάδα πήρε το προβάδισμα και το κράτησε σταθερά στα χέρια της. Βρέθηκε στο 20-11 στο τέλος της πρώτης περιόδου και σε double score με την έναρξη της δεύτερης (22-11, 10’40”). Η Ελλάδα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό για να φτάσει στο +20 (39-19, 22?) και έδειχνε να έχει τον έλεγχο. Χαμένες επιθέσεις όμως και η πίεση της Πορτογαλίας άλλαξαν την εικόνα του παιχνιδιού για να μειωθεί η απόσταση στους οκτώ πόντους (47-39, 30?).

Με την έναρξη της τέταρτης περιόδου, η Φερέιρα μείωσε ακόμη περισσότερο (47-41) με ένα 10-0 και η Ρομπάλο έδωσε και το προβάδισμα για πρώτη φορά στον αγώνα στις φιλοξενούμενες (49-50, 33’25”). Φασούλα και Νικολοπούλου από τη γραμμή διαμόρφωσαν το 53-50 (35’30”) και η Νικολοπούλου στον αιφνιδιασμό έγραψε το 55-50 (35’45”). Η Φασούλα οδήγησε στο +7 (59-52, 37’25”), η Νικολοπούλου επέστρεψε για το 61-56 (38’10”) και η Εθνική Γυναικών ψύχραιμη έως το φινάλε έφτασε στη νίκη με το τελικό 64-57.

Διαιτητές: Χρούσα (Τσεχία), Μπελιάκοφ (Ρωσία), Σταν (Ρουμανία)

ΕΛΛΑΔΑ (Πέτρος Πρέκας): Φασούλα 18 (12ρ.), Νικολοπούλου 8, Παυλοπούλου 8 (1), Σπανού 10 (10ρ.), Σταμάτη 12, Αλεξανδρή 1, Σωτηρίου, Σταμολάμπρου 7 (1)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρικάρντο Βασκονσέλος): Ολιβέιρα Φερέιρα 12, Μπετενκόουρτ Κορέια 2, Ντα Σίλβα 2, Σίλβα 14, Ντα Κόστα Ρομπάλο 15 (2), Σοέιρο, Μαρτίνς 9 (3), Ροντρίγκες 2, Κοστόουρκοβα 1, Φιλίπε, Καρβαλέιρα

