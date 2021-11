Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ισραήλ: Ξεκινούν οι εμβολιασμοί παιδιών 5-11 ετών

Η απόφαση ανακοινώθηκε από το Υπ. Υγείας, έπειτα από το “πράσινο φως” που άναψε η επιτροπή των ειδικών για τους εμβολιασμούς κατά της COVID-19.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Κυριακή πως τα παιδιά ηλικίας 5-11 ετών μπορούν να εμβολιαστούν κατά της COVID-19 και πως η ημερομηνία έναρξης της εμβολιαστικής εκστρατείας θα γνωστοποιηθεί σε μερικές ημέρες.

Η απόφαση, που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας, ακολουθεί την έγκριση από την επιτροπή ειδικών για τους εμβολιασμούς την περασμένη εβδομάδα, αφότου ο αμερικανικός οργανισμός φαρμάκων (FDA) έδωσε άδεια επείγουσας χρήσης στο εμβόλιο των Pfizer και BioNTech για αυτή την ηλικιακή ομάδα σε μια δόση 10 μικρογραμμαρίων.

Η δόση που έχει χορηγηθεί σε παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω, είναι 30 μικρογραμμάρια. Οι Pfizer και BioNTech έχουν πει πως το εμβόλιό τους έχει δείξει αποτελεσματικότητα 90,7% κατά του κορονοϊού σε κλινική δοκιμή σε παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών.

Το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως η ημερομηνία έναρξης του εμβολιασμού των παιδιών 5-11 ετών με το σκεύασμα των Pfizer/BioNTech μπορεί να οριστεί μέσα σε μερικές ημέρες. «Η πλειονότητα των ειδικών στην επιτροπή ήταν της γνώμης πως το όφελος του εμβολιασμού αυτής της ηλικιακής ομάδας υπερέχει οποιουδήποτε κινδύνου», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου.

Τα 9,4 εκατομμύρια των κατοίκων του Ισραήλ είναι σχετικά νέοι, με περίπου 1,2 εκατ. παιδιά στην ηλικιακή ομάδα 5 έως 11 ετών. Αξιωματούχοι υγείας θεωρούν πως η χώρα δεν μπορεί να φθάσει τη “συλλογική ανοσία” εκτός αν εμβολιαστούν τα παιδιά αυτής της ηλικίας.

Δημοσκόπηση στο Ισραήλ, την περασμένη εβδομάδα, έδειξε πως το 27% των γονιών θα επιτρέψουν στα παιδιά τους ηλικίας κάτω των 12 ετών να κάνουν το εμβόλιο, με το 33% να είναι αντίθετοι και το 40% αναποφάσιστοι.

Τέσσερα εκατομμύρια Ισραηλινοί έχουν κάνει αναμνηστικές δόσεις, οι οποίες έλαβαν έγκριση τον Αύγουστο για όσους είχαν κάνει τη δεύτερη δόση του εμβολίου της Pfizer τουλάχιστον πέντε μήνες νωρίτερα.

Υιοθετώντας μια στρατηγική “Ζώντας με την COVID”, η Κυβέρνηση κράτησε σε μεγάλο βαθμό ανοιχτά τα σχολεία και την οικονομία στη διάρκεια ενός τέταρτου κύματος μολύνσεων, ελπίζοντας ότι θα αποκρούσει την πανδημία με τις αναμνηστικές δόσεις, την υποχρεωτική χρήση μάσκας και ένα σύστημα ψηφιακής πιστοποίησης “Green Pass”.

