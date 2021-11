Οικονομία

ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ: Οι πληρωμές έως 19 Νοεμβρίου

Προγραμματισμένες πληρωμές και από το Υπουργείο Εργασίας, για αναστολές συμβάσεων εργασίας και αποζημιώσεις ειδικού σκοπού.

Συνολικά 78,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε πάνω από 80.500 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ, την εβδομάδα 15-19 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

1. Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 255.982 ευρώ για 581 πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για το έτος 2020 και το έτος 2021 για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (υπόλοιπα πληρωμών).

2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 15-19 Νοεμβρίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

12,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 24.291 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

17,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 580 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

33.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 50 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

15 εκατ. ευρώ σε 39.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

28 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 8.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

4 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 7.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Για την ερχόμενη εβδομάδα δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ.

