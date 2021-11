Κόσμος

Έκρηξη στο Λίβερπουλ: Τρεις συλλήψεις υπόπτων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας ήταν ο απολογισμός της έκρηξης αυτοκινήτου έξω από νοσοκομείο της αγγλικής πόλης.

Αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνέλαβαν τρεις υπόπτους έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτοκίνητο έξω από το Γυναικολογικό Νοσοκομείο στο Λίβερπουλ, στη βόρεια Αγγλία, η οποία προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ενός άλλου, ανέφερε η Αστυνομία.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει σε σταθερή κατάσταση. Ο νεκρός επέβαινε στο μοιραίο όχημα.

Τρεις άνδρες - ηλικίας 29, 26 και 21 ετών - προσήχθησαν στην περιοχή Κένσινγκτον και συνελήφθησαν βάσει του Νόμου περί Τρομοκρατίας, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το αυτοκίνητο που ανατινάχθηκε ήταν ένα ταξί, που σταμάτησε στο νοσοκομείο λίγο πριν σημειωθεί η έκρηξη.

Η αστυνομική διευθύντρια Σιρένα Κένεντι, δήλωσε πως εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα αναφορικά με τα αίτια της έκρηξης, ωστόσο σε αυτό το στάδιο δεν χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύλληψη αστυνομικού για ασέλγεια στο ανήλικο παιδί του

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Αγρίνιο: Η στιγμή που ο διαιτητής Τσοπλάκος σώζει τη ζωή ποδοσφαιριστή (βίντεο)