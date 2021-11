Αθλητικά

Ελλάδα - Κόσοβο: Απογοήτευσε η εθνική μας ομάδα (βίντεο)

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με νίκη τις υποχρεώσεις του στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Με ισοπαλία στην Ισπανία ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 η Εθνική Ελλάδος, με ισοπαλία στο ΟΑΚΑ και μάλιστα με το ίδιο σκορ (1-1), απέναντι στο Κόσοβο, τις περάτωσε, με συνολικό απολογισμό 2 νίκες, 4 ισοπαλίες, 2 ήττες και στην τρίτη θέση του Β΄ Ομίλου.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έμεινε για τρίτο συνεχή αγώνα χωρίς νίκη μετά το “διπλό” στη Γεωργία, με την ιστορία να επαναλαμβάνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας: όπως στον πρώτο αγώνα έτσι κι απόψε, η ελληνική ομάδα προηγήθηκε στο σκορ, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το αποτέλεσμα και να πάρει τη νίκη για να συλλέξει πολύτιμους βαθμούς στην κατάταξη των FIFA και UEFA.

H “γαλανόλευκη” εμφανίστηκε με τα γνωστά προβλήματά της, το κυριότερο εκ των οποίων ήταν η αναποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια, καθώς είχε τις ευκαιρίες αλλά όχι τον εκτελεστή που θα τις μετουσίωνε σε γκολ.

Με τέσσερις αμυντικούς και τέσσερις μέσους να παίζουν σε δύο γραμμές πολύ κοντά μεταξύ τους, οι Κοσοβάροι είχαν οργανωθεί στο μισό γήπεδο και με την “πυκνότητα” που κάλυπταν τον χώρο, δεν επέτρεπαν στην ελληνική ομάδα να κυκλοφορήσει γρήγορα την μπάλα, με αποτέλεσμα ο ρυθμός να είναι αργός.

Το πρώτο ημίωρο κύλησε έτσι, με εξαίρεση τη μεγάλη ευκαιρία της Εθνικής για να προηγηθεί στο 10΄, όταν ο Δουβίκας έστρωσε για τον Μπουχαλάκη, με εξαιρετικό δεξί σουτ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Μούριτς.

Η κατοχή της μπάλας ήταν στο 71%-29% αλλά οι διεθνείς δεν έβρισκαν χώρους απέναντι σε μια ομάδα που συνεχώς αμυνόταν, ψάχνοντας την αντεπίθεση με τους γρήγορους επιθετικούς της. Μετά την πρώτη μισή ώρα η “γαλανόλευκη” αποφάσισε να ανεβάσει ρυθμό, πίεσε για ένα δίλεπτο και στο 33΄ από σέντρα του Τσιμίκα η κεφαλιά του Δουβίκα έφυγε άουτ.

Ένα λεπτό αργότερα το Κόσοβο έχασε την πρώτη ευκαιρία του στο 45λεπτο, με το σουτ του Ράσιτσα να “αγγίζει” το αριστερό δοκάρι του Βλαχοδήμου. Τελικά η ανωτερότητα της Εθνικής επιβραβεύθηκε στο 44ο λεπτό, όταν ο Πέλκας σέντρα με ακρίβεια, ο Μασούρας πρόλαβε τους αμυντικούς και με έξοχη κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

Ο άσος του Ολυμπιακού, πάντα μέσα στις φάσεις, λίγο έλλειψε να διπλασιάσει μάλιστα στο 54΄, αλλά η προβολή του στη σέντρα του Τσιμίκα έστειλε την μπάλα πάνω από το δοκάρι του Μούριτς. Το Κόσοβο είχε ανεβάσει τις γραμμές του στο δεύτερο ημίχρονο κι αυτό διευκόλυνε το παιχνίδι της Ελλάδας, ειδικά από τα άκρα.

Στο 60΄ η Εθνική είχε νέα καλή στιγμή, με το δυνατό σουτ του Πέλκα εκτός περιοχής να στέλνει την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι και στο 67΄, σε γύρισμα του Τσιμίκα η μπάλα πέρασε παράλληλα με τη γραμμή του τέρματος χωρίς να βρεθεί πόδι για να τη σπρώξει στα δίχτυα!

Κι αφού στο 74΄ ο Πέλκας απέτυχε να κάνει το 2-0, με τον Μούριτς να αποκρούει σωτήρια το σουτ και στη συνέχεια ο Μάνταλος αντί να τελειώσει τη φάση να επιχειρεί γύρισμα, δύο λεπτά αργότερα το Κόσοβο τιμώρησε την επιπολαιότητα των διεθνών στην τελική προσπάθεια, με τον Ραχμάνι να ισοφαρίζει από σέντρα του Ζεργκόβα και στο 79΄ ο Μπερίσα να σουτάρει ελάχιστα άουτ για την ολική ανατροπή.

Η τελευταία ευκαιρία ήταν στο 90΄+4, με τον Μούριτς να βγάζει σε κόρνερ το σουτ του Βρουσάι.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ελλάδα (Τζον Φαν’τ Σχιπ): Βλαχοδήμος, Γούτας, Τζαβέλλας (80΄ Παυλίδης), Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Μάνταλος, Πέλκας (80΄ Βρουσάι), Μασούρας (86΄ Λημνιός), Δουβίκας (66΄ Τζόλης).

Κόσοβο (Πρίμοζ Γκλίχα): Μούριτς, Βοϊβόντα, Ραχμάνι, Φαζιλτζί, Αλίτι, Σάλα (70΄ Χαλίμι), Λοσάι (46΄ Ζεγκρόβα), Μπερίσα, Ιντρίσι (86΄ Καστράτι), Ράσιτσα (80΄ Σελιμάνι), Μουρίτσι.

