Τζένη Μπαλατσινού: Φωτογραφίζει στο Instagram τον 11 μηνών γιο της

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας, από τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο ο καρπός του έρωτά τους.

Μια πολύ όμορφη περίοδο της ζωής τους βιώνουν η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας, από την στιγμή που κράτησαν στην αγκαλιά τους, τον καρπό του έρωτα τους.

Ο Κικίλιας Junior φαίνεται πως έχει ξετρελάνει την Τζένη Μπαλατσινού και τον Βασίλη Κικίλια, αφού το ζευγάρι θέλει να περνά όμορφες στιγμές μαζί και να αφιερώνει δημιουργικό χρόνο στον γιο του.

Την Κυριακή η Τζένη Μπαλατσινού δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον Παναγιώτη-Αντώνιο να κρατά ένα φύλλο, βάζοντας έτσι τους διαδικτυακούς της φίλους σε φθινοπωρινή διάθεση.

