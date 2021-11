Πολιτική

Δένδιας: Στις Βρυξέλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν, το ζήτημα των Βαρωσίων, η κατάσταση στη Λευκορωσία και τα δυτικά Βαλκάνια.

Στις Βρυξέλλες, σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπου θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο υπουργός Εξωτερικών διοργανώνει πρωινό εργασίας εκ μέρους της προεδρίας της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την οποία ασκεί η χώρα μας, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν κράτη-μέλη της ΕΕ, ο Ύπατος Εκπρόσωπος Josep Borrell, οι συμμετέχοντες στην ανωτέρω Διαδικασία και η Γενική Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεργασίας,Majlinda Bregu.

Κατόπιν, ο κ. Δένδιας θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων του οποίου η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει συζήτηση για τα Δυτικά Βαλκάνια και την περιοχή του Σαχέλ.

Θα συζητηθεί ακόμα το ζήτημα των Βαρωσίων, η κατάσταση στη Λευκορωσία, στην Αιθιοπία, καθώς και η κλιματική αλλαγή. Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας θα συμμετάσχει στην υπουργική Συνάντηση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.

Τέλος, θα συμμετάσχει, από κοινού με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, στην κοινή υπουργική συνάντηση ΥΠΕΞ-ΥΠΑΜ ΕΕ με θέμα την εξέταση του σχεδίου κειμένου της «Στρατηγικής Πυξίδας/ Strategic Compass».

Ειδησεις σήμερα

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν τη Δευτέρα σε 180 σημεία

Προκριματικά Μουντιάλ 2022: Η Σερβία σόκαρε την Πορτογαλία στην εκπνοή

Καιρός: τοπικές βροχές και ισχυροί άνεμοι την Δευτέρα