Η Κίνα εισάγει πετρέλαιο από τη Ρωσία με τρένο!

Περισσότεροι από 2.000 τόνοι πετρελαίου μεταφέρθηκαν σιδηροδρομικώς σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.200 χιλιομέτρων.

Μία ειδικά ναυλωμένη αμαξοστοιχία για τη μεταφορά αργού πετρελαίου από τη Ρωσία έφτασε το Σάββατο στην επαρχία Σαανσί που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Κίνας.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που γίνεται μεταφορά ρωσικού πετρελαίου με τη χρήση θαλάσσιου και σιδηροδρομικού μέσου μεταφοράς.

Το φορτίο των 2.000 τόνων μεταφέρθηκε πρώτα από το ρωσικό λιμάνι του Κοζμίνο στο κινεζικό λιμάνι του Τσινγκτάο στην επαρχία Σαντόνγκ που βρίσκεται στα ανατολικά της Κίνας και μετά, μεταφέρθηκε σιδηροδρομικώς, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.200 χιλιομέτρων στο διυλιστήριο του πετρελαϊκού ομίλου Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd., στην πόλη Γιουλίν της επαρχίας Σαανσί.

Η εισαγωγή αυτή του πετρελαίου στην Κίνα, σηματοδοτεί το άνοιγμα της νέας θαλάσσιας και σιδηροδρομικής μεταφορικής διαδρομής.

Η Yanchang Petroleum επένδυσε 159 εκατομμύρια γουάν (περίπου 24,9 εκατομμύρια δολάρια) για τη βελτίωση των υποδομών μεταφόρτωσης του πετρελαίου στο διυλιστήριο της Γιουλίν, όπου το ρωσικό αργό πετρέλαιο μπορεί άμεσα να υποστεί επεξεργασία και να μετατραπεί σε καύσιμο πετρέλαιο, σε ντίζελ, σε πολυολεφίνη, αλλά και πετρελαϊκά προϊόντα.

Η εταιρία προγραμματίζει να αυξήσει την επεξεργασία του αργού πετρελαίου κατά 500.000 τόνους ετησίως, με στόχο να έχει ένα ετήσιο παραγωγικό αποτέλεσμα οικονομικής αξίας 3 δισεκατομμυρίων γουάν στο μέλλον.

