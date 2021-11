Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Τζανάκης: η κορύφωση του κύματος της πανδημίας θα έρθει τον Δεκέμβριο

«Κραυγή αγωνίας» από τον Καπραβέλο. Πως σχολίασαν τις δηλώσεις Βασιλακόπουλου για κακή στελέχωση ΜΕΘ.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε πως η κορύφωση του κύματος της πανδημίας αναμένεται να έρθει στις αρχές Δεκεμβρίου.

Μέχρι το τέλος του μήνα, αναμένεται να καταγραφούν από 100 έως 120 χιλιάδες κρούσματα και περίπου 700 θάνατοι, ενώ ο αριθμός των διασωληνωμένων θα ανέβει στους 590 -630 σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα.

Ο κ. Τζανάκης αναφέρθηκε και στον θάνατο της 51χρονης που δεν ήθελε να διασωληνωθεί μετά από συμβουλή Επόπτη Υγείας και είπε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει ο ένας στους τρεις Επόπτες Υγείας είναι ανεμβολίαστος και κάλεσε το σωματείο του να ανακοινώσει τα ποσοστά εμβολιασμού των μελών του.

Νωρίτερα ο Νίκος Καπραβέλος, Διευθυντής της ΜΕΘ στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου», έκανε λόγο για αφόρητη πίεση στα νοσοκομεία, με την πίεση να συνεχίζει να αυξάνεται μέρα με τη μέρα.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κ. Βασιλακόπουλου για ΜΕΘ που δεν στελεχώθηκαν σωστά κι αυτό συνέβαλε στο να χαθούν ζωές ασθενών, εξήγησε ότι πολλές ΜΕΘ κατά τη διάρκεια της πανδημίας δημιουργήθηκαν από δωρεές αλλά δεν υπήρχε το κατάλληλο προσωπικό ώστε να στελεχωθούν όπως έπρεπε, οπότε είναι φυσικό να υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία τους.

Για το ίδιο θέμα ο κ. Τζανάκης είπε ότι όσο αυξάνεται η πίεση στο σύστημα τόσο μειώνεται η αποτελεσματικότητα των ΜΕΘ κι αυτό το είδαμε σε προηγούμενα κύματα πανδημίας και στην νέα Υόρκη και στο Μπέργκαμο.

