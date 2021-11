Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Αυστρία: σκληρό lockdown μόνο για ανεμβολίαστους

Τα μέτρα αφορούν όλους τους ανεμβολίαστους άνω των 12 ετών, οι οποίοι θα βγαίνουν από τα σπίτια τους μόνο για συγκεκριμένους λόγους.

Lockdown για τους πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της Covid-19 τίθεται από σήμερα σε ισχύ στην Αυστρία, ενώ δεν αποκλείονται ακόμη αυστηρότεροι περιορισμοί εάν η κατάσταση εξακολουθήσει να επιδεινώνεται.

Ο εμβολιασμός καθίσταται πλέον υποχρεωτικός για τους εργαζόμενους στον υγειονομικό κλάδο, ενώ από σήμερα μπορούν να εμβολιάζονται τα παιδιά ηλικίας από 5 έως 11 ετών.

Μετά την απόφαση που έλαβε χθες η κύρια επιτροπή του Κοινοβουλίου και τη συνεννόηση του καγκελαρίου Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ με τους πρωθυπουργούς των κρατιδίων, από σήμερα και καταρχήν ως την 24η Νοεμβρίου οι μη εμβολιασμένοι θα μπορούν να κυκλοφορούν μόνο προκειμένου να μεταβούν στην εργασία τους, να αγοράσουν είδη πρώτης ανάγκης, να αθληθούν, επειδή χρειάζονται ιατρική βοήθεια ή -φυσικά- για να εμβολιαστούν.

Οι ανεμβολίαστοι αποκλείονται επίσης από τα καταστήματα λιανικού εμπορίου, ενώ ήδη είχαν αποκλειστεί από τις επιχειρήσεις εστίασης, τα γυμναστήρια και τα κομμωτήρια. Οι περιορισμοί ισχύουν για τους πάντες άνω των 12 ετών. Για τους μαθητές ηλικίας 12-15 ετών ωστόσο υπάρχει το λεγόμενο «Πάσο-Νίντζα», πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης και ανάρρωσης. Το Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (APA) υπολογίζει ότι τα μέτρα θα επηρεάσουν την καθημερινότητα περίπου δύο εκατομμυρίων ανθρώπων στη χώρα.

«Ο αριθμός των κρουσμάτων είναι υψηλότερος από ποτέ (...). Έχουμε έναν φαύλο κύκλο της πανδημίας, ο οποίος πρέπει να σπάσει (...). Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να κάνει ένα αποφασιστικό, δύσκολο βήμα. Δεν κάνουμε αυτό το βήμα επιπόλαια, οι αριθμοί όμως μιλούν καθαρά από μόνοι τους», ανέφερε ο κ. Σάλενμπεργκ ανακοινώνοντας τα μέτρα και τόνισε ότι «διαφορετικά, η Αυστρία δεν θα ξέφευγε ποτέ από τον φαύλο κύκλο».

Υπερασπίστηκε την απόφαση να συμπεριληφθούν στο lockdown και οι μαθητές ηλικίας άνω των 15 ετών, επισημαίνοντας ότι οι νέοι μεταδίδουν τον νέο κορονοϊό, παρότι συνήθως δεν παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα. Τα σχολεία πάντως θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, με την υποχρέωση για διενέργεια τριών διαγνωστικών τεστ εβδομαδιαίως, ένα εκ των οποίων πρέπει να είναι μοριακό - ακόμη και για εμβολιασμένους και νοσήσαντες.

Ο καγκελάριος Σάλενμπεργκ τόνισε ακόμη ότι ιδιαίτερη σημασία έχει και η επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων, διαβεβαιώνοντας ότι «θα γίνει με μεγάλη συνέπεια». Όποιος παραβιάζει τους νέους κανονισμούς, κινδυνεύει με πρόστιμο 500 ευρώ, ενώ για όποιον αρνηθεί τον έλεγχο, το πρόστιμο θα ανέρχεται σε 1.450 ευρώ. Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο όχι μόνο ανανέωσης της ισχύος του μέτρου μετά την 24η Νοεμβρίου, αλλά και της επιβολής ακόμη αυστηρότερων περιορισμών. Επιπλέον μέτρα θεωρείται πιθανό ότι θα ληφθούν στα κρατίδια της Άνω Αυστρίας και του Σάλτσμπουργκ, όπου η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Ο υπουργός Υγείας Βόλφγκανγκ Μούκσταϊν έκανε λόγο ακόμη και για πιθανή απαγόρευση κυκλοφορίας, που θα αφορά και τους εμβολιασμένους και τους νοσήσαντες, κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και για περιορισμούς στις εκδηλώσεις όπου το κοινό δεν έχει προκαθορισμένες θέσεις.

Ο Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ υπογράμμισε κατ’ επανάληψη ότι τα μέτρα εστιάζουν στους ανεμβολίαστους, καθώς «το μοναδικό εισιτήριο εξόδου από τον φαύλο κύκλο της πανδημίας είναι ο εμβολιασμός». Έχει χαρακτηρίσει «ντροπιαστικά χαμηλό» το ποσοστό εμβολιασμού στην Αυστρία (67%).

Ο υπουργός Υγείας πάντως σημείωσε ότι από την ανακοίνωση του μέτρου για πρόσβαση στον χώρο εργασίας μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή με αρνητικό τεστ, έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός των εμβολιασμών.

