Κοινωνία

Χαλάνδρι - Δικηγόρος οφθαλμίατρου: Η 12χρονη αφόπλισε τη μητέρα της (βίντεο)

Τι είπε για την μετεγχειρητική πορεία της υγείας του γιατρού που πυροβολήθηκε. Αποκαλύπτει απειλές κατά της ζωής του.

Η 49χρονη που πυροβόλησε τον πρώην σύντροφό της, στο Χαλάνδρι, δεν έχει όρια και συστολές και κατασκευάζει τα πιο ευφάνταστα σενάρια. Αυτό υποστήριξε ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, δικηγόρος και προσωπικός φίλος του θύματος της επίθεσης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Με αφορμή την απολογία της στον ανακριτή, είπε πως η δράστιδα «είναι ευρηματική, ξέρει να χειρίζεται τους ανθρώπους» και χαρακτήρισε «μπούρδες» όσα ισχυρίστηκε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

Ερωτηθείς για την κατάσταση της υγείας του οφθαλμίατρου, ο κ. Αλεξανδράκης είπε πως υποβλήθηκε σε μία δύσκολη χειρουργική επέμβαση, η οποία κράτησε 8 ώρες. Σημείωσε πως η μία σφαίρα, που πήγε στο θώρακα, ήταν ακίνδυνη. Ωστόσο η άλλη προσέβαλε ζωτικά όργανα. Οι γιατροί, είπε, πως χαρακτηρίζουν επιτυχημένη την επέμβαση και ότι είναι πιθανό σήμερα να βγει από την Εντατική.

Επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι η 12χρονη αφόπλισε τη μητέρα της, λέγοντας πως «αντέδρασε και χτύπησε το χέρι της». Μάλιστα, συμπλήρωσε πως η δράστιδα προσπάθησε να πάρει το παιδί, αλλά εκείνο έφυγε από τα χέρια της. «Έπεσε πάνω στο σώμα του πατέρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος και τον προστάτευσε», δήλωσε ο κ. Αλεξανδράκης.

Τέλος, αποκάλυψε απειλές κατά της ζωής του. Σύμφωνα με τον ίδιο, δικηγόρος στον οποίο η 49χρονη μίλησε για να του ζητήσει να αναλάβει την υπεράσπισή της (αλλά ο ίδιος αρνήθηκε), φέρεται να του είπε πως μόλις βγει έξω οι επόμενες σφαίρες θα είναι για τον κ. Αλεξανδράκη. Τις απειλές, που επανέλαβε τρεις φορές, μετέφερε ο συνάδελφος του στον ίδιο.

