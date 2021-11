Οικονομία

Σκρέκας για λογαριασμούς ρεύματος: η επιδότηση θα φανεί στον επόμενο εκκαθαριστικό

Μέχρι ποιου σημείου θα καλυφθούν οι επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές. Τι θα γίνει αν συνεχιστεί το ράλι των ανατιμήσεων στην ηλεκτρική ενέργεια.

Ο Υπουργός Ενεργείας και Περιβάλλοντος, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ξεκαθάρισε ότι η επιδότηση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ θα αρχίσει να φαίνεται στους επόμενους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς οι οποίοι θα ξεκινήσουν να εκδίδονται από το τέλος Νοεμβρίου.

Η επιδότηση θα ανέρχεται για κατανάλωση 300Kw τον μήνα, στα 9 ευρώ τον Σεπτέμβριο, στα 19 για τον Οκτώβριο και στα 39 για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Η ρήτρα αναπροσαρμογής που θα κληθούν να πληρώσουν οι καταναλωτές με μέση κατανάλωση 300Kw τον μήνα θα είναι 45 ευρώ, άρα η επιδότηση από το κράτος θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης.

Ο κ. Σκρέκας διαβεβαίωσε πως αν οι αυξημένες τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια συνεχιστούν, η Κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να επιδοτεί τους καταναλωτές, αλλά δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί ολόκληρο το ποσό της επιβάρυνσης των καταναλωτών.

Μέρος της επιβάρυνσης για όσα νοικοκυριά καταναλώνουν περισσότερα από 300 kw τον μήνα, έχει ανακοινώσει ότι θα καλύψει η ΔΕΗ, ενώ κάτι ανάλογο έχει ζητηθείς και από τους υπόλοιπους παρόχους.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο κ. Σκρέκας έκανε γνωστό, πως τις επόμενες μέρες θα λειτουργήσει ένας 5ψηφιος αριθμός έκτακτης ανάγκης τον οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν ευάλωτα νοικοκυριά σε περίπτωση που του κοπεί το ρεύμα λόγω οφειλών, προκειμένου να γίνεται άμεση επανασύνδεση.

