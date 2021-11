Κοινωνία

Φυλακές Κορίνθου: Συνελήφθη ο δραπέτης

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ο βαρυποινίτης που κατάφερε να αποδράσει την περασμένη Πέμπτη.

Αργά το βράδυ της Κυριακής, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας, συνελήφθη αργά το βράδυ της Κυριακής ο 45χρονος δραπέτης των φυλακών Κορίνθου, μετά από αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών.

Ο 45χρονος είχε καταφέρει να αποδράσει την περασμένη Πέμπτη, από το κατάστημα κράτησης όπου βρίσκονταν. Μάλιστα η διαδικασία που κινήθηκε εναντίον του αρχιφύλακα των φυλακών Κορίνθου, είχε προκαλέσει την αντίδραση των ανηλίκων και νεαρών κρατουμένων που προχώρησαν σε “στάση”.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος είχε καταδικαστεί σε 45 έτη και 8 μήνες κάθειρξης, για απάτες, απόπειρα ανθρωποκτονίας κ.ά.

Πηγή: korinthostv.gr

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ, 45χρονος ημεδαπός που είχε αποδράσει την 11-11-2021 από κατάστημα κράτησης, όπου εξέτιε ποινή 45 ετών και 8 μηνών για διάφορα αδικήματα του Ποινικού Κώδικα. Προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών».

