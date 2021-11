Αθλητικά

NBA – Αντετοκούνμπο: Συνεχίζεται ο κατήφορος των Μπας

Τα «Ελάφια» παρά την επιστροφή του Greek Freak συνεχίζουν να απογοητεύουν μέσα στο παρκέ.

Την έβδομη ήττα τους στα τελευταία δέκα παιχνίδια και όγδοη συνολικά γνώρισαν οι Μπακς (6-8) που ηττήθηκαν στην Ατλάντα από τους Χοκς με 120-100. Από την πλευρά τους τα «γεράκια», που είχαν σε εξαιρετική ημέρα τον Τρέι Γιανγκ (42π.) σημείωσαν την πρώτη νίκη τους μετά από 6 διαδοχικές ήττες και ανέβηκαν στο 5-9.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 34 λεπτά και είχε 26 πόντους (8/16 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 7/12 βολές), 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 3 λάθη για τα «ελάφια», που αγωνίστηκαν και πάλι χωρίς τους Μπρουκ Λόπεζ και Κρις Μίντλετον. Από εκεί και πέρα ο Τζρου Χόλιντεϊ είχε 19 πόντους και 8 ασίστ και ο Γκρέισον Άλεν είχε 18 πόντους (4/7 τρίποντα).

Για τους γηπεδούχους ο Τρέι Γιανγκ ήταν συγκλονιστικός και έχασε το triple double για δύο ριμπάουντ καθώς είχε 42 πόντους (8/13 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 32 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλοί οι δύο ψηλοί της ομάδας με τον Τζον Κόλινς να έχει 19 πόντους και 6 ριμπάουντ και τον Κλιντ Καπέλα να σημειώνει 12 πόντους με 13 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Επόμενος αγώνας για τους Μπακς, που θα δώσουν πέντε διαδοχικά εντός έδρας ματς για το ΝΒΑ, είναι αυτό με τους Λέικερς στο Μιλγουόκι τα ξημερώματα της Πέμπτης (02:30).

