“Το Πρωινό”: Καπουτζίδης - Βρανά για το χυδαίο φλερτ στα social media (βίντεο)

Το εγκώμιο της Κατερίνας Βρανά έπλεξε ο Γιώργος Καπουτζίδης. Τι είπαν για τη συνεργασία τους και τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης επιστρέφει στο θεατρικό σανίδι, έπειτα από 7 χρόνια, για να συνεργαστεί με την stand up comedian, Κατερίνα Βρανά στην παράσταση “Glorious: H πιο φάλτσα σοπράνο που πέρασε απ’ τη Γη”.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι η Κατερίνα αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο την αναπηρία της και αυτή τη στιγμή είναι πρωταγωνίστρια», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Εξηγώντας τον λόγο της πολυετούς απουσίας του από το θέατρο, είπε: «Αποφάσισα να κάνω μια διαφορετική ζωή, λίγο να αποτραβηχτώ από τα πολλά φώτα… Ήθελα να είμαι ευτυχισμένος με άλλα πράγματα. Όχι με την αναγνώριση και το χειροκρότημα».

Ερωτηθείς αν θα τον ακούσουμε και φέτος στην μετάδοση του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, ανέφερε «Δεν εξαρτάται από μένα, αν το θέλει η ΕΡΤ…»

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Βρανά εξέφρασε την επιθυμία «αν κερδίσουμε την Eurovision, θα ήθελα να την παρουσιάσω».

Το χυδαίο φλερτ στα social media

Με έναν ξεχωριστό τρόπο σχολίασαν τις χυδαίες προσεγγίσεις που κάνουν ορισμένοι στα social media, στέλνοντας γυμνές φωτογραφίες.

«Δεν καταλαβαίνω τον κόσμο που στέλνει τα γεννητικά του όργανα σε γυναίκες, χωρίς να τις ξέρει…», είπε η Κατερίνα Βρανά και συμπλήρωσε «Το ξέρετε ότι δεν είναι το πιο χαριτωμένο σημείο του σώματός σας για πρώτη γνωριμία…».

«Αλλιώς θα έδινες αυτό για χειραψία», έσπευσε να προσθέσει ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο δημοφιλής ηθοποιός είπε, τέλος, για το σήριαλ που ετοιμάζει ότι τα γυρίσματα τελειώνουν σε λίγες ημέρες. «Είχα ξεσυνηθίσει να δουλεύω 20 ώρες το 24ωρο», επεσήμανε.

