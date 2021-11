Βασίλης Καρράς στο “Πρωινό”: Θα μου άρεσε να είμαι σε κριτική επιτροπή (βίντεο)

Life

Ο Βασίλης Καρράς και ο Γιάννης Πλούταρχος μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1 λίγο πριν την πρεμιέρα τους σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η κάμερα της εκπομπής “Το Πρωινό” συνάντησε τον Βασίλη Καρρά και τον Γιάννη Πλούταρχο, λίγο πριν την πρεμιέρα τους σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

«Μετά από περίπου τρία χρόνια θα φάνε ψωμί οι οικογένειες των μουσικών», τόνισε ο Βασίλης Καρράς, συμπληρώνοντας πως «Βλέπω, όμως, σε βάθος χρόνου τη μουσική βιομηχανία να “βουλιάζει”. Δεν μου αρέσει, όπως και σε όλους τους συναδέλφους, γιατί πίσω από εμάς κρύβονται χιλιάδες άτομα που αυτήν τη στιγμή δεινοπαθούν». Όπως είπε, μάλιστα, είχε τρακ, επειδή είχε να τραγουδήσει καιρό.

Αποκάλυψε ότι λατρεύει την ραπ μουσική, αλλά δεν του αρέσει η υπερβολή. Δεν είναι για όλες τις ώρες, όπως και η λαϊκή μουσική, εξήγησε.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συμμετοχής του σε ένα talent show, ο Βασίλης Καρράς είπε «Θα μου άρεσε πολύ να είμαι σε κριτική επιτροπή», για να συμπληρώσει γελώντας «Θα έβγαιναν όλοι πρώτοι!».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Πλούταρχος, έχοντας κοντά του τον γιο του, δήλωσε «Μου αρέσει πολύ όταν κάνω πρεμιέρα, να είναι η οικογένειά μου δίπλα μου».

Ξεκαθάρισε πως δεν προσπάθησε να αποτρέψει τον γιο του, Γιώργο, από το να γίνει τραγουδιστής. «Απλά θα ήθελα να ακολουθήσει κάτι άλλο, γιατί αυτή είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά».

Ο Γιώργος Κακοσαίος εξήγησε πως μόνος του αποφάσισε να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο και ότι η συμβουλή του πατέρα του ήταν να αγαπάει αυτό που κάνει και ο Θεός θα τον ανταμείψει.

