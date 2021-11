Life

“Black Vybez”: Ο Θοδωρής Παρασχάκης στο “Πρωινό” για την κακοποίηση της μητέρας του

Η συγκλονιστική περιγραφή του ράπερ, που εμπνεύστηκε το τραγούδι “SOS” από τα βιώματά του.

Τον εφιάλτη που βίωσε στην εφηβεία του, με την άγρια κακοποίηση της μητέρας του από τον σύντροφό της, εξιστόρησε ο Θοδωρής Παρασχάκης, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Ο νεαρός ράπερ, ευρύτερα γνωστός ως “Black Vybez”, εμπνεύστηκε το τραγούδι “SOS” από τα βιώματα εκείνα και θέλησε να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για την κακοποίηση των γυναικών.

Όπως είπε, η μητέρα του είχε μία σχέση μετά από το διαζύγιό της με τον πατέρα του. Ο σύντροφος της μητέρας του την ζήλευε παθολογικά. Πήγαινε στα μαγαζιά όπου εργαζόταν ως σερβιτόρα και έκανε φασαρίες με πελάτες.

Κάποια στιγμή, άρχισε να την βρίζει και να την χτυπάει. Μία ημέρα, ο Θοδωρής γύρισε στο σπίτι και το βρήκε άνω κάτω. «Μπαίνω μέσα στο σπίτι και το πάτωμα ήταν γεμάτο αίματα. Το ψυγείο ήταν πεταμένο κάτω, ντουλάπες σπασμένες, καρέκλες σπασμένες», περιέγραψε, συμπληρώνοντας πως όταν βρήκε τη μητέρα του, «είχε αίματα και ένα μάτι πρησμένο». Εξαιτίας εκείνου του επεισοδίου, τους έδιωξαν από το σπίτι.

Όταν ενηλικιώθηκε, νοίκιασε ο ίδιος ένα σπίτι, στο οποίο έμενε με τη μητέρα του, ενώ προσπαθούσε να την πείσει να φύγει μακριά από τον βίαιο άνδρα. Εκείνη φοβόταν, ενώ εκείνος αρνιόταν πεισματικά να την αφήσει ήσυχη.

Ένα βράδυ η μητέρα του τον πήρε τηλέφωνο και του είπε πως την είχε χτυπήσει ξανά. Τότε τον βρήκε και πιάστηκαν στα χέρια. Ήταν η αρχή του τέλους για εκείνη τη σχέση…

Ο Θοδωρής Παρασχάκης γνώρισε την εκλεκτή της καρδιάς του, την οποία παντρεύτηκε και πλέον έχει αποκτήσει μαζί της ένα παιδάκι. Υποσχέθηκε, όμως, στη μητέρα του ότι θα την βοηθήσει να κάνει μία νέα αρχή στη ζωή της. Όπως κι έκανε...

