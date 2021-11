Κόσμος

Εκουαδόρ: εκατόμβη νεκρών σε εξέγερση φυλακών (εικόνες)

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε εξέγερση σε φυλακές του Εκουαδόρ.

Ο στρατός ενίσχυσε την παρουσία του γύρω από τη φυλακή της Γουαγιακίλ, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ισημερινού, όπου χθες Κυριακή δεν αναφέρθηκε κανένα επεισόδιο, μετά τους θανάτους 68 κρατούμενων και τους τραυματισμούς δεκάδων άλλων σε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών τις προηγούμενες δύο ημέρες.

Οι στρατιωτικοί αναπτύχθηκαν γύρω από τη φυλακή για να υποστηρίξουν την αστυνομία, που επίσης έστειλε ισχυρή δύναμη στο μεγαλύτερο σωφρονιστικό κατάστημα της λατινοαμερικάνικης χώρας.

Δεκάδες πολίτες παρέμεναν συγκεντρωμένοι μπροστά στη φυλακή και στο νεκροτομείο της αστυνομίας, ζητώντας πληροφορίες για τους κρατούμενους συγγενείς τους.

«Θέλουμε τουλάχιστον να ενημερωθούμε, για να γαληνέψει η ψυχή κάθε ανάστατου γονιού, κάθε πατέρα, κάθε μητέρας», είπε μπροστά στην πύλη γυναίκα που εκλιπαρούσε να της πουν νέα για τον γιο της.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι άνοιξε κέντρο επαφής με τους πολίτες προκειμένου «να βοηθηθεί και να επιταχυνθεί» η «διαδικασία παράδοσης των πτωμάτων στους συγγενείς των ανθρώπων που στερούνταν την ελευθερία τους (σ.σ. των φυλακισμένων) και έχασαν τη ζωή τους στα βίαια επεισόδια» στη φυλακή Λιτοράλ, ή Γουάγιας 1.

Χθες Κυριακή ο διευθυντής της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της αστυνομίας, ο Μάρκο Ορτίς, είπε πως έχουν ταυτοποιηθεί 34 πτώματα χάρη στα δακτυλικά τους αποτυπώματα, όμως μέχρι στιγμής 16 δεν μπόρεσαν να αναγνωριστούν λόγω «την κατάστασης» στην οποία βρέθηκαν.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένας αγωνιστής για την προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, ο οικολόγος Βίκτορ Γουάιγιας είχε συλληφθεί το 2019, επειδή είχε συμμετάσχει στις διαδηλώσεις εναντίον της αύξησης των τιμών των καυσίμων με 11 νεκρούς.

«Κτηνωδία»

Η μεγάλη φυλακή της Γουαγιακίλ μετατράπηκε την Παρασκευή και το Σάββατο σε θέατρο συγκρούσεων ακραίας βίας μεταξύ αντίπαλων συμμοριών κρατουμένων.

Με μαχαίρια, με πυροβόλα όπλα και με εκρηκτικά, φυλακισμένοι επιτέθηκαν, αφού έκοψαν το ρεύμα, σε συγκρατούμενούς τους στη δεύτερη πτέρυγα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 68 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 25, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό.

Οι αρχές στηλίτευσαν την «κτηνωδία» και τη «βαρβαρότητα» των δραστών.

Το βράδυ του Σαββάτου, ενώ αναφέρονταν νέες ταραχές, σε άλλον τομέα της φυλακής, αναπτύχθηκαν σχεδόν 900 αστυνομικοί, οι 500 μέσα σε αυτή, για να ανακτήσουν «τον έλεγχο» της κατάστασης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της προεδρίας.

Στη φυλακή στην περιφέρεια της Γουαγιακίλ κρατούνται 8.500 έγκλειστοι, με άλλα λόγια ο πλεονάζων πληθυσμός φθάνει το 60%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Κατανέμονται σε 12 πτέρυγες, όπου κρατούνται χωριστά μέλη τουλάχιστον επτά συμμοριών, συχνά αντίπαλων, ανάμεσά τους κάποιων που διατηρούν δεσμούς με τα επίφοβα μεξικανικά καρτέλ Σιναλόα και Νέα Γενιά του Χαλίσκο.

Την 28η Σεπτεμβρίου, 119 έγκλειστοι σκοτώθηκαν υπό παρόμοιες συνθήκες στην ίδια φυλακή. Επρόκειτο για το χειρότερο μακελειό σε φυλακή στην ιστορία του Ισημερινού και ένα από τα χειρότερα στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Ορισμένοι έγκλειστοι διαμελίστηκαν, αποκεφαλίστηκαν ή κάηκαν στα επεισόδια εκείνα.

Ο πρόεδρος Γκιγιέρμο Λάσο κήρυξε τότε «κατάσταση εξαίρεσης» στις 65 φυλακές του Ισημερινού, υποσχόμενος να αναπτύξει ισχυρές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων μονάδων του στρατού. Ωστόσο, το Συνταγματικό Δικαστήριο περιόρισε τη διάρκεια του μέτρου, ενώ απαγόρευσε στον στρατό να εισβάλει στις φυλακές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η νέα σφαγή συνδεόταν με τον «αγώνα για την κυριαρχία» μετά την αποφυλάκιση την περασμένη εβδομάδα του αρχηγού μιας από τις συμμορίες στη φυλακή της Γουαγιακίλ.

Επίσημα, οι θάνατοι στις ταραχές μέσα σε φυλακές του Ισημερινού έχουν φθάσει από την αρχή της χρονιάς τους 320.





