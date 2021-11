Παράξενα

Μέτσοβο: Ζούσε με την νεκρή κόρη της για μέρες

Η απόγνωση του γιου που δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τη μητέρα και την αδερφή του από το εξωτερικό και η επέμβαση της Αστυνομίας που αποκάλυψε την οικογενειακή τραγωδία.

Η επέμβαση της Αστυνομίας, χθες το βράδυ, σε σπίτι στο Μέτσοβο, αποκάλυψε μια οικογενειακή τραγωδία, καθώς μια γυναίκα 61 ετών βρέθηκε νεκρή δίπλα στην υπερήλικη μητέρα της, η οποία για 3 ημέρες δεν είχε ενημερώσει κανέναν για τον χαμό της κόρης της.

Η Αστυνομία έφτασε στο σπίτι, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του γιου της οικογένειας με γείτονες, καθώς βρίσκεται στο εξωτερικό και προσπαθούσε μάταια επί 2 ημέρες να επικοινωνήσει με τις δύο γυναίκες.

Φως στο θάνατο της 61χρονης γυναίκας αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή, ενώ με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η 92χρονη μητέρα της, η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.

