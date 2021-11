Κοινωνία

Κυψέλη - Ληστεία: Του κάλυψε το κεφάλι με σακούλα κι άρπαξε μια περιουσία

Ο ληστής να φέρεται να του είχε στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι του.

Νεαρός στην Κυψέλη καταγγέλει ότι του επιτέθηκε ληστής, ο οποίος έβγαλε όπλο και του κάλυψε το κεφάλι με μία σακούλα προκειμένου να μην δει ποιος είναι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Άνω Κυψέλη με το ληστής να φέρεται να του είχε στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο ληστής κατάφερε και απέσπασε 8.500 - 9.000 ευρώ από το σπίτι του θύματος.

Ο δράστης παραμένει άφαντος με την αστυνομία να συνεχίζει τις έρευνες.

