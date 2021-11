Πολιτική

Κορονοϊός – Οικονόμου: Από αύριο η επίταξη γιατρών αν χρειαστεί

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο ταξίδι του Πρωθυπουργού στη Βρετανία, αλλά και τη Διάσκεψη στο Παρίσι για τη Λιβύη.

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στο Λονδίνο. Θα έχει συναντήσεις με επενδυτές, με εκπροσώπους της Συνομοσπονδίας Βρετανών βιομηχάνων, θα μιλήσει στα εγκαίνια της έκθεσης Ancient Greeks - Science and Wisdom καθώς και σε εκδήλωση για τους Έλληνες της διασποράς. Αύριο Τρίτη θα έχει συνάντηση με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, στη διάρκεια της οποίας θα συζητηθούν θέματα διμερούς συνεργασίας με έμφαση προφανώς στην ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και ιδίως στον τουρισμό ενόψει του 2022», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ο πρωθυπουργός θα θέσει επίσης το μείζον για όλους τους Έλληνες αλλά και για τον παγκόσμιο πολιτισμό θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα. Σημειώνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το θέμα αυτό και την περασμένη Παρασκευή στην εκδήλωση που έγινε στο Παρίσι για την 75η επέτειο από την ίδρυση της UNESCO. Ειδικότερα υπενθύμισε ότι η διακυβερνητική επιτροπή της UNESCO για την προώθηση της επιστροφής των πολιτισμικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους αναγνώρισε ομόφωνα ότι η υπόθεση έχει διακυβερνητικό χαρακτήρα.

Κι ως εκ τούτου η υποχρέωση επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα αφορά απολύτως και την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπογράμμισε ότι τα γλυπτά αυτά αποτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και κάλεσε το Λονδίνο να αρχίσει έναν καλόπιστο διάλογο για την επιστροφή τους. Η χώρα μας, η Ελλάδα με το προαιώνιο πολιτισμικό βάρος που την διακρίνει, που διαθέτει, πρωταγωνιστεί πια και στο παγκόσμιο πολιτισμικό γίγνεσθαι», τόνισε ο κ. Οικονόμου.

Διάσκεψη για τη Λιβύη

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «επίσης στο Παρίσι, στη διάσκεψη για τη Λιβύη, που όπως γνωρίζεται συμμετείχε ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της πολύπλευρης και ενεργητικής διπλωματίας που έχει αναπτύξει η πατρίδα μας τα τελευταία δύο χρόνια, υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την κυβέρνηση της Λιβύης που θα αναδειχθεί από τις εκλογές για να ξαναρχίσει μαζί της τις συζητήσεις για τη συμφωνία οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών.

Επεσήμανε ως αναγκαία προϋπόθεση για την ειρήνευση στην περιοχή και τη σταθεροποίηση στη Λιβύη τη διεξαγωγή των εκλογών στο χρόνο που συμφωνήθηκε και την αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων και των μισθοφόρων το ταχύτερο δυνατόν από κει». Όπως είπε ο κ. Οικονόμου, «είναι σημαντικό το γεγονός ότι τα συμπεράσματα της Διάσκεψης ανταποκρίνονται πλήρως στις θέσεις της ελληνικής πλευράς».

Έμφαση στην επέκταση της εμβολιαστικής κάλυψης

Αναφερόμενος ακολούθως στην πανδημία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, παραμένει επιβαρυμένη και το ΕΣΥ εξακολουθεί να δέχεται ισχυρή πίεση. Διαπιστώνεται από επιστημονικές έρευνες ότι υπάρχει απόλυτη συσχέτιση της εμβολιαστικής κάλυψης κάθε περιοχής τόσο με τον αριθμό των κρουσμάτων όσο και με τη συσχετιζόμενη με τον κορονοϊό θνητότητα.

Όπως ήδη επισημαίνεται από έρευνες που έγιναν στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό, όπως και από τα στοιχεία που παίρνουμε συνεχώς από τα νοσοκομεία μας, μόνο 1 στους 10 που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ είναι πλήρως εμβολιασμένος. Κι από αυτούς το 94% έχουν σοβαρό υποκείμενο νόσημα».

Και συνέχισε, «Πρέπει να τονιστεί ότι παρά τα πολύ περισσότερα κρούσματα που έχουμε φέτος, έχουμε λιγότερες νοσηλείες σε σχέση με πέρυσι παρά το γεγονός ότι έχουμε πολύ πιο πυκνό έλεγχο και πολύ πιο πολλά κρούσματα όπως είπα.

Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας και ότι το εμβόλιο εξακολουθεί να είναι το αποτελεσματικότερο όπλο που έχουμε απέναντι στον ιό και ιδίως απέναντι στη σοβαρή νόσηση.

Με αυτά τα δεδομένα δίνουμε έμφαση στην επέκταση της εμβολιαστικής κάλυψης τόσο για την πρώτη δόση για τους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας όσο και για την τρίτη δόση για όσους έχουν κάνει τον εμβολιασμό τους και ιδιαίτερα για τους συμπολίτες μας που είναι από 60 και πάνω αλλά και για όλο τον πληθυσμό.

Ταυτόχρονα εξακολουθούμε τη μέριμνα για την εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων που έχουν ανακοινωθεί αλλά και τους εκτεταμένους ελέγχους για την τήρησή τους. Και φυσικά κάθε μέρα συνεχίζουμε την προσπάθεια για την ενίσχυση του ΕΣΥ γιατί εκεί τούτη την ώρα δίνεται η μεγάλη μάχη», είπε χαρακτηριστικά.

Η κατάσταση στα νοσοκομεία και η επίταξη των γιατρών

Στο σημείο αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι «στη διάθεση των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας βρίσκονται φέτος 1.277 κλίνες ΜΕΘ σε σχέση με τις 557 που υπήρχαν το 2019.

Επίσης, όπως έγινε και στα προηγούμενα κύματα της πανδημίας έτσι και τώρα η κυβέρνηση προχωρά σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για τη νοσηλεία non covid αλλά και covid περιστατικών. Ήδη 11 ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, τον Βόλο, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και την Κοζάνη έχουν διαθέσει για τη νοσηλεία covid περιστατικών πάνω από 400 κλίνες, έχουν διαθέσει 231 κλίνες για non covid περιστατικά ενώ όπως είπα και σε προηγούμενη ενημέρωση το σύνολο των ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα βρίσκεται στη διάθεση του ΕΣΥ.

Επιπλέον το υπουργείο Υγείας έχει δώσει κίνητρα σε ιδιώτες γιατρούς προκειμένου να ενισχύσουν προσωρινά το Σύστημα Υγείας. Σήμερα το βράδυ αναμένουμε τα οριστικά αποτελέσματα της κίνησης αυτής, τις απαντήσεις από τους ιατρικούς συλλόγους προς την κατεύθυνση αυτή. Ανάλογα με τα κενά που υπάρχουν το υπουργείο Υγείας είναι έτοιμο και από αύριο ξεκινά σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις η διαδικασία επίταξης των υπηρεσιών ιδιωτών γιατρών για την ενίσχυση του ΕΣΥ.

Παράλληλα βρίσκονται στη διάθεση της χώρας μας μετά από την έγκριση από τον ΕΜΑ μονοκλωνικά φάρμακα που θα χορηγούνται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα όπως οι ειδικοί κρίνουν από το αμέσως επόμενο διάστημα».

Εμπόριο φόβου από τον ΣΥΡΙΖΑ

Μάλιστα όπως είπε ο κ. Οικονόμου «είναι χαρακτηριστικό ότι 12/11 εγκρίθηκαν και 12/11 η χώρα μας είχε στη διάθεσή της 2.000 τέτοιου είδους φάρμακα. Κάναμε και θα εξακολουθούμε να κάνουμε ό,τι οι συνθήκες επιβάλλουν για να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή προστασία από τον κορονοϊό. Η στρατηγική μας είναι δυναμική και πλήρως ανταποκρινόμενη τόσο στα επιδημιολογικά όσο και στα επιστημονικά δεδομένα.

Θέλω όμως, κλείνοντας το θέμα αυτό και επειδή η αξιωματική αντιπολίτευση με πρωτοστάτη τον κ. Τσίπρα επιδίδεται σε ένα εμπόριο φόβου και καταστροφολογίας αδυνατώντας να κατανοήσει την αλληλεξάρτηση των κρίσεων, να εστιάσω στο πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και εξήγησε, «στην πρώτη φάση της πανδημίας χρησιμοποιήσαμε το μέτρο του καθολικού lockdown επειδή εκείνη τη χρονική στιγμή δεν είχαμε κανένα άλλο διαθέσιμο μέσο άμυνα απέναντι στον κορονοϊό. Στόχος ήταν ο περιορισμός της διάδοσης του ιού και των απωλειών ώστε να κερδίσουμε χρόνο πολύτιμο. Χρόνο για την ενίσχυση του ΕΣΥ και την ανάπτυξη του εμβολίου.

Η κυβέρνηση σε εκείνο το διάστημα πέτυχε να ενισχύσει το ΕΣΥ και να το φέρει σε επίπεδα αντίστοιχα με ισχυρότερα της Ελλάδας κράτη. Παράλληλα, στα τέλη του 2020, ξεκίνησε το εμβολιαστικό πρόγραμμα το οποίο οργανώθηκε και εκτελείται έκτοτε με υποδειγματικό τρόπο.

Στο μεσοδιάστημα η κυβέρνηση βρήκε τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να στηρίξει την κοινωνία, για να στηρίξει οικονομικά τον αγώνα ενάντια στην πανδημία και να διασφαλίσει τα εισοδήματα όλων των πολιτών παρότι η κοινωνία υπολειτουργούσε. Από τη στιγμή που ο εμβολιασμός ήταν διαθέσιμος, δωρεάν διαθέσιμος και λειτουργούσε, η κυβέρνηση πέρασε στην επόμενη φάση του σχεδιασμού: τη σταδιακή και ασφαλή αποκατάσταση της οικονομικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας».

Η χώρα δεν μπορεί να παραμείνει κλειστή

Ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε πως «η χώρα δεν μπορεί να μείνει περίκλειστη, με εξαιρέσεις, ες αεί. Για την στήριξη του ΕΣΥ και την αντίσταση στην πανδημία απαιτούνται οικονομικοί πόροι. Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης, που αποτελούν σε ένα τους κομμάτι παράπλευρες συνέπειες της πανδημίας, απαιτείται μια οικονομία σε λειτουργία και επίσης χρειάζονται οικονομικοί πόροι. Με άλλα λόγια, για να στηρίξουμε το ΕΣΥ, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις πρέπει η χώρα να είναι ανοιχτή, η οικονομία να λειτουργεί, να παράγεται πλούτος.

Η πολιτική στήριξης για το ΕΣΥ, για τα νοικοκυριά, και τις επιχειρήσεις και μέσα στην πανδημία και στη συνέχεια απέναντι στις ανατιμήσεις που έρχονται είναι σήμερα εφικτή, ανάμεσα στα άλλα, επειδή η κυβέρνηση φρόντισε να προχωρήσει έγκαιρα στο σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας, αφού είχε εξασφαλίσει δωρεάν, ασφαλή και εύκολο εμβολιασμό για όλους. Η πρωτοφανής επιτυχία της τουριστικής σεζόν επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας αυτή. Και τώρα ενόψει των Χριστουγέννων, καταλαβαίνουν όλοι ότι η Πατρίδα, οι άνθρωποι του μόχθου, η δημιουργική Ελλάδα, χρειάζονται μια ανοικτή και λειτουργική κοινωνία. Η άρνηση εμβολιασμού και η μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων, εκτός από τους τεράστιους κινδύνους που εγκυμονεί για την ζωή των αρνητών, αλλά και των υπολοίπων, δημιουργεί ταυτόχρονα και άλλα προβλήματα: Υπονομεύει τη χώρα συνολικά και υποθηκεύει τον μόχθο, τον κόπο και τα αποτελέσματα που πετύχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα».

Με έμφαση στο σημείο αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι «σε ένα περιβάλλον πολλαπλών διεθνών κρίσεων η χώρα χρειάζεται μια ψύχραιμη, σοβαρή, στιβαρή και λελογισμένη πολιτική. Αυτή την πολιτική ακολουθούμε προσπαθώντας κάθε μέρα να διασφαλίσουμε τα εθνικά συμφέροντα, να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών και την ευημερία τους μέσα σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον κρίσεων που αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους. Από την άλλη πλευρά ο κ. Τσίπρας αδυνατεί να κατανοήσει και να ερμηνεύσει την αλληλεξάρτηση των γεγονότων, καταστροφολογεί, σπέρνει τον πανικό στο λαό και υπονομεύει αυτή την εθνική προσπάθεια».

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του, ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στο πρόγραμμα για νέους αγρότες. «Θέλω να υπογραμμίσω ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη από την περασμένη Παρασκευή. Αφορά το πρόγραμμα των νέων αγροτών. Ο πρωτογενής τομέας είναι από τα βασικά όπλα που διαθέτουμε για την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και την αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου. Και είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας ώστε να τον στηρίξουμε, αλλά και να τον ανανεώσουμε ηλικιακά.

Στο πλαίσιο αυτό, άνοιξε την περασμένη Παρασκευή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο καινοτόμο πρόγραμμα των «Νέων Γεωργών». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα προϋπολογισμού 420 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους από 11.000 νέους να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, με βασική προϋπόθεση την ύπαρξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Το ποσό της ενίσχυσης -ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την παραγωγική κατεύθυνση και προφανώς το επιχειρηματικό σχέδιο- θα κυμαίνεται από 35.000 έως 40.000 ευρώ. Η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη -που αφορά το 70% του συνολικού ποσού- με την ένταξη του δικαιούχου στο πρόγραμμα και η επόμενη στη συνέχεια», είπε ολοκληρώνοντας ο κ. Οικονόμου και στη συνέχεια δέχθηκε ερωτήσεις από τους πολιτικούς συντάκτες.

